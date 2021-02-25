Оператор "Северного потока – 2" назвал достаточным финансирование проекта
Сроки реализации строительства пока остались без комментариев.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Оператор проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG уведомил европейских партнёров о достаточности предоставленного на реализацию строительства финансирования. Об этом сообщил член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России и Латинской Америке Тило Виланд.
"Мы действительно обязались предоставить финансирование в размере 950 миллионов евро, до сегодняшнего дня мы предоставили 730 миллионов, и проектная организация проинформировала нас о том, что этих средств достаточно", — сообщил он во время круглого стола, организованного компанией.
Виланд не стал комментировать сроки реализации проекта, но подчеркнул уверенность компании в его завершении.
Накануне Лайф писал, что Wintershall Dea завершила финансирование "Северного потока – 2". Платежи были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".
Как сообщал Лайф, "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект находится на завершающей стадии, однако США всячески пытаются помешать его запуску. Сейчас Вашингтон продолжает искать возможности для новых санкций против "Северного потока – 2". Ранее там признали, что выступают против его строительства только из-за геополитики.
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