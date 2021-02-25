Оператор "Северного потока – 2" назвал достаточным финансирование проекта

Оператор проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG уведомил европейских партнёров о достаточности предоставленного на реализацию строительства финансирования. Об этом сообщил член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России и Латинской Америке Тило Виланд.

"Мы действительно обязались предоставить финансирование в размере 950 миллионов евро, до сегодняшнего дня мы предоставили 730 миллионов, и проектная организация проинформировала нас о том, что этих средств достаточно", — сообщил он во время круглого стола, организованного компанией.

Виланд не стал комментировать сроки реализации проекта, но подчеркнул уверенность компании в его завершении.

Накануне Лайф писал, что Wintershall Dea завершила финансирование "Северного потока – 2". Платежи были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

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