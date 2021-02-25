В Совфеде оценили предложение изолировать Россию от доллара
Подобная мера усилит экономическую самостоятельность нашей страны, указал сенатор.
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Член Совета Федерации Анатолий Широков в беседе с Лайфом выразил мнение, что стремление России усилить свою экономическую самостоятельность путём лишения зависимости финансовой системы от американского доллара, конечно же, приветствуется.
"Наша цель сегодня — достижение серьёзной экономической самодостаточности, укрепление своих позиций, но не для конфликта с Соединёнными Штатами или другими государствами, которые их поддерживают, а для взвешенного разговора, для уважения и укрепления нашей позиции в этом диалоге", — отметил специалист.
С точки зрения Широкова, идея о сокращении использования доллара в РФ вполне оправдана. Как напомнил сенатор, подобная мера находится в русле той внешней политики, которую Россия проводит с 2007 года, начиная со знаменитой "мюнхенской речи" Владимира Путина.
Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал устранить зависимость России от доллара из-за планов США по ужесточению санкций. Он отметил, что за последние годы США ввели большое количество ограничений против российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов.
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