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В Совфеде оценили предложение изолировать Россию от доллара

Подобная мера усилит экономическую самостоятельность нашей страны, указал сенатор.

25 февраля 2021, 10:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Член Совета Федерации Анатолий Широков в беседе с Лайфом выразил мнение, что стремление России усилить свою экономическую самостоятельность путём лишения зависимости финансовой системы от американского доллара, конечно же, приветствуется.

"Наша цель сегодня — достижение серьёзной экономической самодостаточности, укрепление своих позиций, но не для конфликта с Соединёнными Штатами или другими государствами, которые их поддерживают, а для взвешенного разговора, для уважения и укрепления нашей позиции в этом диалоге", — отметил специалист.

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С точки зрения Широкова, идея о сокращении использования доллара в РФ вполне оправдана. Как напомнил сенатор, подобная мера находится в русле той внешней политики, которую Россия проводит с 2007 года, начиная со знаменитой "мюнхенской речи" Владимира Путина.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал устранить зависимость России от доллара из-за планов США по ужесточению санкций. Он отметил, что за последние годы США ввели большое количество ограничений против российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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