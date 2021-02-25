Под Саратовом учитель накормил детей хлоркой вместо витаминок, шестеро попали в больницу

Опасный инцидент произошёл в школе № 3 города Красноармейска. Как сообщил в "Инстаграме" зампред правительства Саратовской области по социальной сфере Роман Грибов, таблетки с содержанием хлора детям выдал учитель, перепутав их с витаминами. В результате шестеро учеников четвёртого класса были госпитализированы, двое из них помещены в реанимацию. В региональном СУ СКР организована доследственная проверка по факту отравления детей.

"Это был учитель начальных классов. Препарат называется "Жавелион". Это дезинфицирующее средство для мытья. Что это за шутки, я не знаю. В любом случае недопустимо шутить со здоровьем детей", — приводит слова Грибова местный портал "Взгляд-инфо".

Так выглядят те самые таблетки "Жавелион" Фото с сайта © IRecommend

Средство, о котором идёт речь, предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными и изделий медицинского назначения. Оно выпускается в виде таблеток, которые используются для приготовления раствора. В составе — натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, содержит до 60% активного хлора.

"В учебном заведении проводится осмотр места происшествия. Затребованы сведения о результатах медицинского обследования пострадавших. Проводится опрос персонала школы", — сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве три школьницы отравились таблетками на вписке, а друзья их бросили и сбежали. Полицию тогда вызвал мужчина, который заметил на соседнем балконе подозрительно облокотившуюся на раму девочку. Оказалось, что они съели все таблетки из аптечки матери одной из школьниц. На месте им сделали промывание желудка и отправили в реанимацию Филатовской больницы.

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