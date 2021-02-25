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Недельные расходы россиян оказались рекордными в 2021 году

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 7,3%.

25 февраля 2021, 10:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С 15 по 21 февраля текущего года недельные расходы россиян выросли до 5123 рублей, что на 400 рублей (8,5%) больше показателя предыдущей недели и на 350 рублей (7,3%) больше размера аналогичных расходов седьмой недели 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты панельного анализа российского исследовательского холдинга "Ромир", который есть в распоряжении Лайфа.

Как отметили в холдинге, если сопоставить текущее значение недельных расходов со среднегодовым показателем за 12 месяцев, то на прошлой неделе они показали рост в 528 рублей (11,5%).

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Индекс недельных расходов (ИНР) исследовательского холдинга "Ромир" показывает динамику объёма потребления товаров повседневного спроса российскими домохозяйствами и рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, получаемых посредством панельного исследования Romir Consumer Scan Panel. Оно основано на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах РФ с населением в 10 тысяч человек и более. Участники панели сканируют QR-коды с чеков, а данные сканирования, в свою очередь, в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.

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Ранее Лайф узнал, что в России иностранцы начали тратить больше денег. При этом одни банки фиксируют рост расходов, другие — пока только меньший упадок трат.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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