Цены взлетают: сколько будут стоить яйца, кура, хлеб и полуфабрикаты в ближайшее время

Цены на яйца и мясо курицы в России могут повыситься сразу на 10%. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источник на розничном рынке.

— Производители яиц и мяса птицы ссылаются на рост стоимости кормовой базы, а также на сокращение поголовья из-за распространения птичьего гриппа. Всё это увеличивает внутренние издержки и вынуждает производителей заявлять о повышении закупочной стоимости. При том что среднегодовые цены в супермаркетах на курицу в 2020 году были ниже, чем в 2019, — рассказал Лайфу руководитель Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем Дмитрий Гордеев.

Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова уточнила, что в 2020 году себестоимость продукции увеличилась на 20-25%, однако производители держали отпускную цену практически без изменений. Но сейчас работать в убыток предприниматели не готовы.

Ещё одной причиной подорожания курятины и яиц управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк называет активный экспорт российской продукции за рубеж. 2020 год стал рекордным по экспорту продукции агропромышленного комплекса России — $30,395 млрд. Это на $5,2 млрд больше, чем в 2019 году. В натуральном выражении в 2020 году за границу было поставлено 78,545 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия.

— Экспорт куриного яйца и мяса курицы также увеличился, спрос на него был очень активным. Сейчас, когда корма стали дороже, а эпизоотическая ситуация ухудшилась, предприниматели вынуждены повышать цены, чтобы оплатить издержки производства, — добавил Березнюк.

По мнению экспертов, в ближайшее время цены на яйца и мясо курицы в магазинах могут вырасти на 10-15%, если ретейлеры согласятся с просьбой производителей, а правительство не предпримет меры по удержанию цен на прежнем уровне, как это ранее было сделано с подсолнечным маслом и сахаром.

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— Современный потребитель может сам диктовать свои правила на рынке. Если ретейлеры всё-таки поднимут цены, покупатели могут вообще отказаться от курицы в пользу свинины или говядины. Либо перейти полностью на онлайн-покупки, которые сегодня становятся выгоднее, чем личный визит в супермаркет. Сервисы доставки сейчас быстро развиваются и зачастую предлагают цены ниже, чем в оффлайн-сегменте. При таком раскладе товары супермаркетов будут нереализованными, а это невыгодно и продавцам, и переработчикам, и поставщикам. Придётся снижать цены и заново завоёвывать покупателя, — считает экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

Из-за яиц вырастет всё?

В производстве мясных деликатесов используются и курица, и яйца. Если производители поднимают цены на сырьё, то и мясопереработчики вынуждены повышать стоимость своей продукции.

— Цены на курицу постепенно росли в конце прошлого года, но к середине февраля 2021 года подорожание произошло сразу на 10-15%. В связи с этим многие предприятия планируют уходить от использования куриного мяса в своей продукции и переходить на свинину и другие заменители этого сырья, — отметил технолог пищевого производства Иван Рыжков.

По словам Дмитрия Гордеева, на 10-15% подорожать могут и хлебобулочные изделия, в производстве которых используются яйца. Но для дальнейшей работы предприятий бизнес уже сейчас может принять меры, помогающие сдерживать рост цен для производителей, переработчиков и конечных потребителей.

— Цена зависит от сортовой классификации продуктов, изменения стоимости кормов, а также от затрачиваемых энергетических ресурсов. Транспортные расходы составляют небольшую долю ценообразования, так как большинство сельскохозяйственных предприятий находятся достаточно недалеко от места реализации продукции. Поэтому производителям сейчас следует улучшать эпизоотическую обстановку и внимательно следить за поголовьем, а также развивать собственное производство кормов, — считает Гордеев.

По сообщениям пресс-службы Министерства сельского хозяйства, в этом году возможно "некоторое повышение" стоимости яиц и мяса курицы. Но до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется, как и цены на корма.

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