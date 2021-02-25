Столб густого чёрного дыма: в городе Шахты произошёл пожар на полимерном предприятии — видео
Загорелось строящееся здание, эвакуация людей не потребовалась.
В городе Шахты произошёл пожар на предприятии, где производят полимерную упаковку. Видео © Соцсети
В городе Шахты в Ростовской области произошло возгорание на территории предприятия "Химпэк", оно занимается производством полимерной упаковки. По данным регионального управления МЧС России, пожару присвоен второй ранг сложности. Отмечается, что горит строящееся здание на площади 500 квадратных метров, угрозы распространения огня нет. На кадрах, снятых очевидцами, заметны густой чёрный дым над зданием и столб пламени.
"Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Для ликвидации пожара от МЧС привлекаются 39 человек личного состава, 12 единиц техники. Организовано взаимодействие с Роспотребнадзором по замеру проб воздуха", — сообщили в региональном управлении МЧС России.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре в жилом доме в Казахстане, во время которого два человека погибли, 10 пострадали. По данным экстренных служб, в многоэтажке взорвался газовый баллон. Это произошло на первом этаже, где расположены кафе и парикмахерская.
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