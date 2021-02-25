Жители Кубани пожаловались губернатору на сгнившую машину скорой, которой самой нужна помощь — видео

Жители Краснодара пожаловались губернатору на скорую, которой самой нужна помощь. Видео © LIFE

Жители станицы Ирклиевской, что в Краснодарском крае, пожаловались губернатору региона на ужасающее состояние машины скорой помощи, которая обслуживает соседние посёлки. Прогнивший и давно нуждающийся в списании автомобиль в местном медучреждении появился после того, как сломался его предшественник — "фиат", в какой-то момент переставший заводиться.

"Она настолько вся гнилая, что вся в дырах насквозь. В сильные морозы был случай, когда на ней везли девушку с ушибом, так она ещё и обморозилась. Внутри неё там тоже ужас, почти ничего нет и не работает. Чтобы вы понимали, стекло в двери просто обклеено скотчем, потому что оно было разбито. Просим губернатора обратить внимание на данную проблему станицы", — рассказал Лайфу местный житель Юрий.

Ситуацию поспешили прокомментировать в Минздраве Кубани. Там Лайфу заявили, что автомобиль, о котором говорят жители станицы, не используется в качестве машины скорой медицинской помощи. Более того, его подготовили к списанию.

"Однократно этот автомобиль использовался для доставки хозяйственных изделий во врачебную амбулаторию посёлка Ирклиевского", — сообщили нам в ведомстве.

А заведующий скорой помощью Центральной районной больницы Олег Николайко пояснил, что машина действительно числится за медучреждением, но используется для хозяйственных нужд, а не для перевозки пациентов.

"Видимо, кто-то из недобросовестных местных жителей решил на этом прославиться", — указал Николайко.

Ранее МВД прописало более 80 требований к безопасности авто при прохождении техосмотра. Касаются они двигателя и его систем, фар, колёс, тормозов и рулевого управления. Также Лайф писал о том, что в России смягчат требования к фотофиксации авто при прохождении техосмотра. Кроме этого, изменения могут быть внесены в требования к производственно-технической базе пунктов, где проводятся техосмотры.

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