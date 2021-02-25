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Пнувший инвалида житель Кирова был несколько раз судим

В последний раз мужчина вышел из мест лишения свободы в октябре 2019 года.

25 февраля 2021, 11:09

Житель Кирова Дмитрий Кузьминых, который пнул слабовидящего инвалида в магазине, имеет три судимости за кражи и угоны. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что первую судимость мужчина получил в малолетнем возрасте за участие в серии угонов автомобилей. А в последний раз вышел на свободу в октябре 2019 года. Кузьминых живёт с супругой и 13-летней падчерицей, родных детей у него нет. Работал мужчина таксистом, но неофициально.

"Готов извиниться": полиция показала допрос кировчанина, пнувшего инвалида

"Готов извиниться": полиция показала допрос кировчанина, пнувшего инвалида

Пострадавший инвалид проживает в Кирове с матерью. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.

Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл в одном из магазинов в Кирове 23 февраля. 33-летний мужчина решил устранить инвалида, мешавшего ему пройти, и сбросил с лестницы мощным ударом ногой в спину. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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