Пнувший инвалида житель Кирова был несколько раз судим
В последний раз мужчина вышел из мест лишения свободы в октябре 2019 года.
Житель Кирова Дмитрий Кузьминых, который пнул слабовидящего инвалида в магазине, имеет три судимости за кражи и угоны. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что первую судимость мужчина получил в малолетнем возрасте за участие в серии угонов автомобилей. А в последний раз вышел на свободу в октябре 2019 года. Кузьминых живёт с супругой и 13-летней падчерицей, родных детей у него нет. Работал мужчина таксистом, но неофициально.
Пострадавший инвалид проживает в Кирове с матерью. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.
Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл в одном из магазинов в Кирове 23 февраля. 33-летний мужчина решил устранить инвалида, мешавшего ему пройти, и сбросил с лестницы мощным ударом ногой в спину. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.
Лента новостей
Выбор редакции
Пнувший инвалида житель Кирова задержан и стал фигурантом уголовного дела
"Сел и расплакался": очевидец рассказал об инвалиде, которого пнул житель Кирова
В Красноярске нашли рождённых на продажу младенцев, задержана банда торговцев детьми — видео
В США обнаружен новый штамм коронавируса, способный снизить эффективность вакцин
Названа сумма, которую россияне задолжали за ЖКУ
Комментариев: 0