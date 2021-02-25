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Введение обязательной фотофиксации техосмотра авто перенесли на осень

Новые правила должны были вступить в силу с 1 марта.

25 февраля 2021, 11:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал отложить введение нового порядка техосмотра автомобилей с 1 марта до 1 октября, сообщается на сайте кабмина. По словам политика, это делается для того, чтобы оградить россиян от дополнительных неудобств на фоне пандемии коронавируса.

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"Нужно сделать всё, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев. Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране — миллионы автолюбителей, сделать всё надо по-человечески", — заявил Мишустин.

Новый порядок техосмотра предполагает введение фотофиксации, электронных диагностических карт и других процедур, напомнил премьер-министр. Как он отметил, несмотря на то что в стране улучшается эпидемиологическая обстановка, она всё ещё далека от идеальной. Поэтому нельзя создавать дополнительные риски для здоровья и жизни людей.

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Напомним, ранее Мишустин подписал положение о введении единой системы техосмотра. Уточняется, что в течение пяти лет в ней будут храниться оформленные диагностические карты. В этот временной период документы нельзя будет изъять или уничтожить.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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