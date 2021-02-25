Экс-президент Армении Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку Пашиняна
Он отметил, что "сдавшие землю" власти должны уйти.
Фото © AP / ТАСС
Бывший президент Армении Роберт Кочарян выступил с призывом к гражданам республики поддержать военных, которые потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
"В этот роковой момент быть хозяевами нашего государства, встать рядом с ВС и армянской армией. Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть залог нашего национального возрождения", — цитирует его слова агентство Sputnik.
Отметим также, что Служба национальной безопасности Армении выпустила заявление с требованием к гражданам воздерживаться от действий, угрожающих нацбезопасности республики. Там отметили, что сделают всё возможное для обеспечения и защиты суверенитета страны.
"Служба национальной безопасности предупреждает, что возможные подобные действия могут поставить под угрозу безопасность Республики Армения и любой такой шаг может рассматриваться как конкретная цель по ослаблению государства", — говорится в сообщении.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота.
Выбор редакции
Пашинян приказал военным заниматься своим делом и охранять границы Армении
Бывший президент Армении заявил о возвращении в большую политику
В небе над центром Еревана заметили военные истребители — видео
В США обнаружен новый штамм коронавируса, способный снизить эффективность вакцин
Названа сумма, которую россияне задолжали за ЖКУ
Комментариев: 0