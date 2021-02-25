Экс-президент Армении Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку Пашиняна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян выступил с призывом к гражданам республики поддержать военных, которые потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

"В этот роковой момент быть хозяевами нашего государства, встать рядом с ВС и армянской армией. Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть залог нашего национального возрождения", — цитирует его слова агентство Sputnik.

Отметим также, что Служба национальной безопасности Армении выпустила заявление с требованием к гражданам воздерживаться от действий, угрожающих нацбезопасности республики. Там отметили, что сделают всё возможное для обеспечения и защиты суверенитета страны.

"Служба национальной безопасности предупреждает, что возможные подобные действия могут поставить под угрозу безопасность Республики Армения и любой такой шаг может рассматриваться как конкретная цель по ослаблению государства", — говорится в сообщении.

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