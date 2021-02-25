"Синоним пирамиды": экс-министр финансов России сравнил биткоин с МММ
Не стоит воспринимать криптовалюту как реальный инвестиционный актив, отметил он.
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Бывший министр финансов России, глава банка "Открытие" Михаил Задорнов считает, что биткоин недотягивает до серьёзного инвестиционного анализа. По его мнению, эта криптовалюта по сути является финансовой пирамидой.
"Как профессиональный финансист, вообще исключаю это (биткоин. — Прим. ред.) из какого-то серьёзного анализа. Был Мавроди и МММ, вот биткоин для меня синоним этой же пирамиды", — сказал Задорнов в эфире телеканала "Россия 24".
На вопрос, чем объясняется такой всплеск цены криптовалюты на рынке, глава банка "Открытие" ответил, что происходит это "абсолютно случайно". По словам Задорнова, не стоит воспринимать биткоин как реальный инвестиционный актив.
Ранее биткоин начал стремительно дорожать и побил сразу несколько исторических максимумов. Стоимость криптовалюты остановилась на рекордной отметке в 58 тысяч долларов, после чего начался обвал — ценник биткоина рухнул более чем на 16%.
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