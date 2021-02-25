В небе над центром Еревана заметили военные истребители — видео
Сегодня на улицы армянской столицы вышли митингующие.
В небе над центром Еревана заметили военные истребители. Видео © Twitter / HolyPolitic
В небе над центром Еревана, где собрались митингующие, заметили военные истребители Су-30 СМ. Об этом сообщают местные СМИ. Видео, снятые очевидцами, попали в Сеть.
На кадрах видно, как над площадью, на которой находятся сотни людей, пролетает военная техника, в воздухе раздаётся соответствующий гул.
По данным агентства "Спутник Армения", самолёты проводят тренировочные полёты.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова, и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота.
Сегодня премьер выступил с обращением к нации, а позже вышел на улицы Еревана вместе со сторонниками.
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