В небе над центром Еревана заметили военные истребители. Видео © Twitter / HolyPolitic

В небе над центром Еревана, где собрались митингующие, заметили военные истребители Су-30 СМ. Об этом сообщают местные СМИ. Видео, снятые очевидцами, попали в Сеть.

На кадрах видно, как над площадью, на которой находятся сотни людей, пролетает военная техника, в воздухе раздаётся соответствующий гул.

По данным агентства "Спутник Армения", самолёты проводят тренировочные полёты.

Сегодня премьер выступил с обращением к нации, а позже вышел на улицы Еревана вместе со сторонниками.

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