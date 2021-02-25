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В небе над центром Еревана заметили военные истребители — видео

Сегодня на улицы армянской столицы вышли митингующие.

25 февраля 2021, 11:50

В небе над центром Еревана заметили военные истребители. Видео © Twitter / HolyPolitic

В небе над центром Еревана, где собрались митингующие, заметили военные истребители Су-30 СМ. Об этом сообщают местные СМИ. Видео, снятые очевидцами, попали в Сеть.

На кадрах видно, как над площадью, на которой находятся сотни людей, пролетает военная техника, в воздухе раздаётся соответствующий гул.

По данным агентства "Спутник Армения", самолёты проводят тренировочные полёты.

Пашинян заявил, что переворот в Армении не получится

Пашинян заявил, что переворот в Армении не получится

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова, и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота.

Сегодня премьер выступил с обращением к нации, а позже вышел на улицы Еревана вместе со сторонниками.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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