На Украине заблокировали РБК, "Живой журнал" и ещё 400 сайтов
Среди них не только СМИ, но также ресурсы, посвящённые криптовалюте.
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Вслед за блокировкой ряда телеграм-каналов власти Украины вынесли решение об ограничении работы свыше 400 сайтов на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации Незалежной.
В числе заблокированных сайтов оказались: российский РБК, From-ua, Novostiua.org, "Запад медиа", Infopressa, Livejournal, сервис Telegram-статистики TGStat, а также GitHub Gist, Cryptowiki и другие.
Отмечается, что такое решение Голосеевский районный суд Киева принял по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины ("Мошенничество, совершённое в особо крупных размерах или путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники"). Постановление суда подлежит немедленному исполнению, но в течение пяти дней может быть обжаловано.
Напомним, ранее на Украине из-за санкций президента Владимира Зеленского прекратили вещание три телеканала. После этого они объединились в медиахолдинг.
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