Лавров: Москва рассчитывает на мирное урегулирование ситуации в Армении
Сегодня в стране проходят акции в поддержку Никола Пашиняна и в поддержку военных, которые потребовали отставки премьера.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обострение ситуации в республике. Лавров подчеркнул, что Москва рассматривает ситуацию как внутреннее дело Армении и рассчитывает на её мирное урегулирование.
"Айвазян информировал о последнем развитии событий в республике. С российской стороны подчёркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на её урегулирование в мирном русле", — говорится в сообщении МИД РФ.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота.
Сегодня премьер выступил с обращением к нации, а позже вышел на улицы Еревана вместе со сторонниками. Также акцию протеста в поддержку военных проводит армянская оппозиция.
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