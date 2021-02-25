Лавров: Москва рассчитывает на мирное урегулирование ситуации в Армении

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обострение ситуации в республике. Лавров подчеркнул, что Москва рассматривает ситуацию как внутреннее дело Армении и рассчитывает на её мирное урегулирование.

"Айвазян информировал о последнем развитии событий в республике. С российской стороны подчёркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на её урегулирование в мирном русле", — говорится в сообщении МИД РФ.

Сегодня премьер выступил с обращением к нации, а позже вышел на улицы Еревана вместе со сторонниками. Также акцию протеста в поддержку военных проводит армянская оппозиция.

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