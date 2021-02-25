В Красноярске нашли рождённых на продажу младенцев, задержана банда торговцев детьми — видео

Следователи в Красноярске нашли девятерых младенцев, которые были рождены для продажи. Возбуждено уголовное дело, задержано четыре человека, причастных к торговле лицами, находящимися в беспомощном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба краевого ГСУ СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, задержанные — двое мужчин и две женщины, одна из которых — гражданка Казахстана, передавшая своего новорождённого ребёнка причастным к торговле несовершеннолетними. Кроме того, один из задержанных жителей города работал в правоохранительных органах.

По предварительной версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина нашёл женщин, готовых за деньги вынашивать и рожать детей для иностранцев. Он договорился с медицинскими организациями и решил вопрос с оформлением документов, позволяющих ему забирать новорождённых из роддомов.

Одной из таких женщин оказалась гражданка Казахстана. Она поехала в Камбоджу, прошла необходимую медицинскую процедуру и забеременела. В марте 2020 года подозреваемая приехала рожать в Красноярск. Там ей предоставили квартиру и обеспечили всем необходимым. На её имя в одном из роддомов города заключили договор на предоставление платных медицинских услуг.

В апреле 2020 года женщина родила мальчика, получила свидетельство о рождении ребёнка, а затем в нотариальной конторе оформила доверенность. Этим документом она фактически передала в распоряжение подозреваемых своего новорождённого сына. После этого женщина уехала на родину, за оказанные "услуги" ей перевели 13 тысяч долларов.

"В настоящее время установлено местонахождение девяти младенцев, которые, предположительно, рождены женщинами за денежное вознаграждение и переданы подозреваемым. Все малыши помещены в дом малютки. Личности и местонахождение рожениц устанавливаются", — указали в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Также сообщается, что по месту жительства подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для дальнейшего расследования. Сейчас в отношении всех четверых подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Тем временем следователи устанавливают других соучастников преступления, расследование уголовного дела продолжается.

А ранее в США десятки пропавших без вести детей нашли в ходе операции по борьбе с торговлей людьми. Выяснилось, что один из исчезнувших был похищен собственными родителями.

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