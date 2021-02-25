Муж, столкнувший беременную жену с обрыва после романтического селфи, вернулся туда за новым фото

40-летнего Хакана Айсала обвиняют в убийстве его супруги, находившейся на седьмом месяце беременности. Предварительно, мужчина столкнул 32-летнюю Семру Айсал с 300-метровой скалы в Долине бабочек в провинции Мугла, Турция. Пара провела на утёсе три часа, и перед гибелью девушка позировала для совместного селфи, нежно улыбаясь и держась за живот.

Хакан Айсал сделал новый снимок, вернувшись на место гибели жены. Фото © Twitter / Newsdailyng1

В ходе расследования выяснилось, что спустя несколько месяцев Хакан вернулся на место гибели супруги и сделал там новое фото, пишет The Sun. "В месте, которое когда-то было моим раем, больше нет солнца", — подписал мужчина, пытавшийся представить смерть жены как несчастный случай.

Селфи, сделанное перед смертью Семры Айсал. Фото © Facebook / HABER ORJİN

Ранее также появилось видео, где мужчина заманивает жену на роковой утёс. По словам туриста, снявшего ролик, Хакан в тот момент вёл себя странно. Сейчас правоохранители изучают эти кадры в рамках расследования.

Видео © Facebook / Yeni Asır

Хакан отрицает причастность к гибели жены. Однако против него говорит несколько фактов. Незадолго до трагедии супруг оформил от имени Семры страховку от несчастных случаев на 400 тыс. лир (≈4,2 млн руб.), а вскоре после её смерти попытался получить деньги. Кроме того, пара провела на утёсе три часа, несмотря на то что девушка якобы боялась высоты. По мнению следователей, всё это время мужчина выжидал удобного момента, чтобы осуществить свой коварный план.

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