Гвинет Пэлтроу дала советы переболевшим ковидом, но медиков они насторожили

Звезда фильмов Marvel Гвинет Пэлтроу поделилась некоторыми советами для здоровья, в том числе для лечения последствий коронавируса, однако они насторожили Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS). Граждан призвали не использовать рекомендации актрисы на практике и придерживаться методов традиционной медицины. Об этом сообщает Би-би-си.

На своём сайте артистка рассказала, как перенесла коронавирус, а также отметила, что после выздоровления долгое время продолжала испытывать "слабость и туман в голове" и решилась обратиться к так называемой функциональной медицине. Чтобы избавиться от недомоганий, Пэлтроу перешла на кетодиету, стала практиковать интервальное голодание и исключила из рациона сахар и алкоголь.

Актриса рассказала, что осталась довольна результатами своего метода лечения последствий болезни. Однако в NHS не разделили её восторга. В службе не советуют людям использовать предложенные рекомендации. Там также подчеркнули, что дезинформация, как и сам вирус, быстро распространяется, мутирует и эволюционирует. К коронавирусу стоит относиться серьёзно и использовать для лечения научный подход, напомнили фанатам Пэлтроу.

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