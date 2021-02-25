Гвинет Пэлтроу дала советы переболевшим ковидом, но медиков они насторожили
Звезда фильмов Marvel после перенесённой болезни обратилась к так называемой функциональной медицине.
Фото © Instagram / gwynethpaltrow
Звезда фильмов Marvel Гвинет Пэлтроу поделилась некоторыми советами для здоровья, в том числе для лечения последствий коронавируса, однако они насторожили Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS). Граждан призвали не использовать рекомендации актрисы на практике и придерживаться методов традиционной медицины. Об этом сообщает Би-би-си.
На своём сайте артистка рассказала, как перенесла коронавирус, а также отметила, что после выздоровления долгое время продолжала испытывать "слабость и туман в голове" и решилась обратиться к так называемой функциональной медицине. Чтобы избавиться от недомоганий, Пэлтроу перешла на кетодиету, стала практиковать интервальное голодание и исключила из рациона сахар и алкоголь.
Актриса рассказала, что осталась довольна результатами своего метода лечения последствий болезни. Однако в NHS не разделили её восторга. В службе не советуют людям использовать предложенные рекомендации. Там также подчеркнули, что дезинформация, как и сам вирус, быстро распространяется, мутирует и эволюционирует. К коронавирусу стоит относиться серьёзно и использовать для лечения научный подход, напомнили фанатам Пэлтроу.
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