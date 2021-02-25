Киркоров задолжал судебным приставам почти 70 млн

Народный артист РФ Филипп Киркоров задолжал судебным приставам почти 70 миллионов рублей. Такие сведения размещены в базе федерального ведомства. Из документов следует, что против певца заведён исполнительный лист в связи с задолженностью по кредитным платежам более чем на 69,5 миллиона рублей, а также семь актов по мелким административным правонарушениям на общую сумму около 30 тысяч рублей.

Скриншот из базы данных ФССП

По данным ФАН, Киркоров задолжал крупную сумму латвийскому банку ABLV Bank, который сейчас находится в стадии ликвидации. В прошлом году финансовая организация обратилась в Таганский районный суд Москвы с иском к российскому певцу и учреждённой им компании с требованием оплатить кредит, взятый в банке. Так как долг не был погашен до сих пор, судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Ранее стало известно, что Киркоров ещё на год перенёс свои выступления из-за пандемии.

Напомним, что актёра Павла Деревянко не выпустили на отдых за границу из-за долгов. Причём о наличии задолженности звезда сериала "Домашний арест" и его дочь узнали уже в аэропорту.

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