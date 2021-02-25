Суд заочно арестовал хозяина сети "Корчма Тарас Бульба" Белойвана

Пресненский районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Белойвана — владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда. Ранее стало известно, что Белойвана объявили в межгосударственный розыск по делу о сокрытии налогов.

Напомним, что в феврале 2019 года ресторатор полностью признал вину в неуплате налогов на сумму два миллиарда рублей и заявил о готовности компенсировать государству ущерб. По версии следователей, с января 2011-го по март 2014 года Белойван, будучи руководителем восьми ресторанов "Корчма Тарас Бульба", фиктивно занизил доходы и таким образом платил меньше налогов. Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения фактически скрылся из-под стражи.