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Суд заочно арестовал хозяина сети "Корчма Тарас Бульба" Белойвана

Ресторатор, пойманный на уклонении от налогов, обещал возместить ущерб государству, но скрылся от следствия.

25 февраля 2021, 13:31

Пресненский районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Белойвана — владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда. Ранее стало известно, что Белойвана объявили в межгосударственный розыск по делу о сокрытии налогов.

Владельца ресторанов "Корчма Тарас Бульба" объявили в международный розыск

Владельца ресторанов "Корчма Тарас Бульба" объявили в международный розыск

Напомним, что в феврале 2019 года ресторатор полностью признал вину в неуплате налогов на сумму два миллиарда рублей и заявил о готовности компенсировать государству ущерб. По версии следователей, с января 2011-го по март 2014 года Белойван, будучи руководителем восьми ресторанов "Корчма Тарас Бульба", фиктивно занизил доходы и таким образом платил меньше налогов. Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения фактически скрылся из-под стражи.

Ранее сообщалось, что Австрия решила выдать России бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо, которого обвиняют в хищении бюджетных средств и их легализации. Сейчас мужчина находится под предэкстрадиционным арестом.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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