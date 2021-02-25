Суд заочно арестовал хозяина сети "Корчма Тарас Бульба" Белойвана
Ресторатор, пойманный на уклонении от налогов, обещал возместить ущерб государству, но скрылся от следствия.
Пресненский районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Белойвана — владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда. Ранее стало известно, что Белойвана объявили в межгосударственный розыск по делу о сокрытии налогов.
Напомним, что в феврале 2019 года ресторатор полностью признал вину в неуплате налогов на сумму два миллиарда рублей и заявил о готовности компенсировать государству ущерб. По версии следователей, с января 2011-го по март 2014 года Белойван, будучи руководителем восьми ресторанов "Корчма Тарас Бульба", фиктивно занизил доходы и таким образом платил меньше налогов. Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения фактически скрылся из-под стражи.
Ранее сообщалось, что Австрия решила выдать России бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо, которого обвиняют в хищении бюджетных средств и их легализации. Сейчас мужчина находится под предэкстрадиционным арестом.
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