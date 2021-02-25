Австрия выдаст России экс-чиновника Минкульта РФ Мазо

Высший земельный суд Вены принял решение о выдаче бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, которого в РФ обвиняют в хищении бюджетных средств и их легализации. Сейчас мужчина находится под предэкстрадиционным арестом.

"Решение об экстрадиции вступило в силу. Это подтвердил Высший земельный суд. Господин Мазо находится под арестом для экстрадиции", — цитирует ТАСС вице-председателя суда Кристину Зальцборн.

Адвокаты Мазо в свою очередь обратились в суд с просьбой об освобождении их подзащитного из-под стражи. Защита утверждает, что экс-чиновника нельзя транспортировать "по медицинским причинам". В этой связи независимый специалист должен провести соответствующую экспертизу. Больше преград для экстрадиции нет. Кроме того, добавила Зальцборн, был отклонён запрос на выдачу Мазо Испании.

Напомним, Басманный суд Москвы в июне 2018 года заочно арестовал Бориса Мазо по делу о хищениях в Минкультуры. Тогда же Мазо был объявлен в международный розыск. А в начале ноября 2019 года мужчина был арестован в Австрии.

Весной 2020-го сообщалось, что ущерб по делу экс-замминистра культуры Григория Пирумова о хищении у Эрмитажа вырос вдвое, до 900 миллионов рублей.

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