Создание чат-бота вызвало рост запросов о помощи от жертв домашнего насилия

Российские учёные разработали чат-бот, призванный помочь жертвам домашнего насилия. Новая форма обращения вызвала рост запросов, люди легче признаются в своих проблемах компьютерному собеседнику. Об этом рассказала проректор по развитию анализа данных ВятГУ, руководитель проекта "Умный помощник "Лада" Екатерина Митягина в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Отмечается, что жертвы могут попросить о помощи через сайт умного помощника, а в перспективе чат-бот будет сам искать пострадавших людей и предлагать им помощь. Этот способ сейчас в разработке. Кроме того, в чат впервые начали обращаться мужчины.

"На слуху только одна форма насилия — рукоприкладство. Мы же должны понимать, что есть и психологическое, и сексуальное, и даже экономическое насилие. Мужчины чаще всего сообщают о случаях спровоцированного против них насилия. Мы называем это смешанной формой, когда мужчина совершает какое-либо насилие и получает ответное от женщины. Как правило, ответ — более серьёзный с более серьёзными последствиями", — рассказала руководитель проекта.

После общения с жертвой чат-бот переводит её на консультанта, который может оказать помощь.

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