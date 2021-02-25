В Госдуме оценили заявление Пентагона о российской угрозе для существования США
Подобными выпадами в адрес Москвы Вашингтон пытается заработать на продаже вооружений.
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы Европейского командования ВС Штатов генерала Тода Уолтерса о том, что Россия якобы дестабилизирует ситуацию во всём мире и представляет угрозу для США и их союзников в Европе.
"Именно в США авианосец — это главный довод в любых разговорах, так что зря американский командующий строит из себя миротворца. Соединённые Штаты и их союзники вынуждают нас защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал, что, конечно же, приведёт к последующим заявлениям о растущей "милитаризации" России", — сообщил парламентарий в беседе с RT.
По мнению Бальбека, с помощью баек о "российской угрозе" Вашингтон пытается получить больше средств на продаже вооружений. А потерять такой денежный поток американцы боятся, поэтому поддерживают данный тренд подобными обвинениями в адрес Москвы.
Ранее американский генерал Уолтерс заявил, что Россия якобы "проводит дестабилизирующие действия" во всём мире и представляет угрозу для Соединённых Штатов и их союзников в Европе. Также он отметил, что Москва пытается "разделить и ослабить партнёров США".
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