В Петербурге вор развёл продавщицу и украл памятник Моргенштерну стоимостью в полмиллиона — видео
Он вынес бюст артиста из магазина, когда девушка отлучилась в подсобку.
В Петербурге украли памятник Моргенштерну стоимостью в полмиллиона. Видео © Twitter / plavncktwitt
Около недели простоял в Санкт-Петербурге памятник Алишеру Валееву, более известному как Моргенштерн. Бронзовый бюст стоимостью в полмиллиона неизвестный парень похитил прямо средь бела дня из магазина на Кирочной улице.
Фото © Twitter / plavncktwitt
На записи с камеры наблюдения видно, как молодой человек проходит в помещение, здоровается с кассиром и, осмотрев полки, задаёт ей вопрос о футболке большого размера. Женщина уходит искать её в служебное помещение, а парень, убедившись, что та его не видит, забирает бюст Моргенштерна и быстро выходит с ним из магазина.
"Памятник Моргенштерну только что украли из магазина "Мам, купи". Человек вошёл в магазин и тупо вынес его. Ребят, я, если честно, плакать хочу", — прокомментировал ситуацию заказчик скульптуры блогер Илья Плавник в "Твиттере".
"Для каждого найдётся свой слушатель": Савичева заявила, что песни Бузовой и Моргенштерна останутся в истории
Ранее Лайф рассказывал, как жутковатый памятник Алёнке из Нововоронежа продали на онлайн-аукционе. Изначально за статую просили один миллион рублей, стоимость на торгах повышали 33 раза, в итоге печально известную Алёнку купили за 2,6 млн.
Выбор редакции
"В графике, несмотря на пандемию и холода": Подрядчик рассказал, как идёт строительство развязки у небоскрёба "Лахта-центр"
"Испанский стыд": Волочкова пролетела на карете в пачке, не прикрывающей самое главное — видео
В Красноярске нашли рождённых на продажу младенцев, задержана банда торговцев детьми — видео
Дима Билан заинтриговал поклонников золотым кольцом
Киркоров задолжал судебным приставам почти 70 млн
Комментариев: 0