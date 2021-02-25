В Петербурге вор развёл продавщицу и украл памятник Моргенштерну стоимостью в полмиллиона — видео

В Петербурге украли памятник Моргенштерну стоимостью в полмиллиона. Видео © Twitter / plavncktwitt

Около недели простоял в Санкт-Петербурге памятник Алишеру Валееву, более известному как Моргенштерн. Бронзовый бюст стоимостью в полмиллиона неизвестный парень похитил прямо средь бела дня из магазина на Кирочной улице.

Фото © Twitter / plavncktwitt

На записи с камеры наблюдения видно, как молодой человек проходит в помещение, здоровается с кассиром и, осмотрев полки, задаёт ей вопрос о футболке большого размера. Женщина уходит искать её в служебное помещение, а парень, убедившись, что та его не видит, забирает бюст Моргенштерна и быстро выходит с ним из магазина.

"Памятник Моргенштерну только что украли из магазина "Мам, купи". Человек вошёл в магазин и тупо вынес его. Ребят, я, если честно, плакать хочу", — прокомментировал ситуацию заказчик скульптуры блогер Илья Плавник в "Твиттере".

Ранее Лайф рассказывал, как жутковатый памятник Алёнке из Нововоронежа продали на онлайн-аукционе. Изначально за статую просили один миллион рублей, стоимость на торгах повышали 33 раза, в итоге печально известную Алёнку купили за 2,6 млн.

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