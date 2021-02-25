Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Петербурге вор развёл продавщицу и украл памятник Моргенштерну стоимостью в полмиллиона — видео

Он вынес бюст артиста из магазина, когда девушка отлучилась в подсобку.

25 февраля 2021, 12:34

В Петербурге украли памятник Моргенштерну стоимостью в полмиллиона. Видео © Twitter / plavncktwitt

Около недели простоял в Санкт-Петербурге памятник Алишеру Валееву, более известному как Моргенштерн. Бронзовый бюст стоимостью в полмиллиона неизвестный парень похитил прямо средь бела дня из магазина на Кирочной улице.

Фото © Twitter / plavncktwitt

Фото © Twitter / plavncktwitt

На записи с камеры наблюдения видно, как молодой человек проходит в помещение, здоровается с кассиром и, осмотрев полки, задаёт ей вопрос о футболке большого размера. Женщина уходит искать её в служебное помещение, а парень, убедившись, что та его не видит, забирает бюст Моргенштерна и быстро выходит с ним из магазина.

"Памятник Моргенштерну только что украли из магазина "Мам, купи". Человек вошёл в магазин и тупо вынес его. Ребят, я, если честно, плакать хочу", — прокомментировал ситуацию заказчик скульптуры блогер Илья Плавник в "Твиттере".

"Для каждого найдётся свой слушатель": Савичева заявила, что песни Бузовой и Моргенштерна останутся в истории

"Для каждого найдётся свой слушатель": Савичева заявила, что песни Бузовой и Моргенштерна останутся в истории

Ранее Лайф рассказывал, как жутковатый памятник Алёнке из Нововоронежа продали на онлайн-аукционе. Изначально за статую просили один миллион рублей, стоимость на торгах повышали 33 раза, в итоге печально известную Алёнку купили за 2,6 млн.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"В графике, несмотря на пандемию и холода": Подрядчик рассказал, как идёт строительство развязки у небоскрёба "Лахта-центр"

вчера в 20:49

"Испанский стыд": Волочкова пролетела на карете в пачке, не прикрывающей самое главное — видео

21 февраля, 18:13

В Красноярске нашли рождённых на продажу младенцев, задержана банда торговцев детьми — видео

сегодня в 12:02

Дима Билан заинтриговал поклонников золотым кольцом

сегодня в 14:01

Киркоров задолжал судебным приставам почти 70 млн

сегодня в 13:49

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1