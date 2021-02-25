Россиянам рассказали о перспективах и минусах Clubhouse

Сервис Clubhouse продолжает набирать популярность среди пользователей. В числе его плюсов выделяют приватность, понятный интерфейс и интересных спикеров — в частности, Илона Маска, Марка Цукерберга, Джареда Лето, Илью Варламова и многих других. Однако есть и минусы, о которых телеканал "Санкт-Петербург" узнал у экспертов в сфере IT-технологий.

Так, digital-блогер Алексей Ткачук отметил, что главное отличие Clubhouse от других соцсетей в том, что контент генерируется непрерывно и не остаётся в архивах, что является в какой-то степени недостатком.

"Это провоцирует синдром какой-то упущенной выгоды. Тебе всегда кажется, что где-то есть интереснее", — отметил блогер.

Кроме того, голосовые сообщения раздражают многих людей, отметил Ткачук. Пользователи любят текст, так как это быстрый способ потребления информации. Вопросы также вызывает процесс модерации комнат, считает специалист по цифровому маркетингу Маргарита Ткаченко. По её мнению, разработчикам стоит уделить внимание принципам формирования тем бесед.

В свою очередь заведующий отделом технической эксплуатации и музейной работы Музея связи имени Попова Станислав Колесник считает, что, вопреки популярности соцсети, она не покорит Россию. Он подчеркнул, что в регионах страны население более консервативно.

Ранее в "Роскачестве" рассказали о главных угрозах Clubhouse.

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