Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Задержан вице-премьер Башкирии, ответственный за ЖКХ

Оперативные мероприятия могут быть связаны с уголовным делом о строительстве очистных сооружений в Кумертау.

25 февраля 2021, 13:39
<p>Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев. Фото © Cайт Администрации Республики Башкортостан</p>

Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев. Фото © Cайт Администрации Республики Башкортостан

Сотрудники Управления ФСБ РФ по Республике Башкортостан задержали вице-премьера регионального правительства и министра ЖКХ Бориса Беляева.

По данным агентства "Башинформ", оперативно-следственные мероприятия в отношении вице-премьера, предположительно, связаны с уголовным делом о строительстве очистных сооружений в городе Кумертау в 2017 году. Тогда Борис Беляев занимал должность главы городской администрации.

Три этажа роскоши. Лайф снял на видео особняк арестованного за хищения замминистра энергетики

Три этажа роскоши. Лайф снял на видео особняк арестованного за хищения замминистра энергетики

"Общение с силовыми структурами не связано со временем работы ни Бориса Беляева, ни Рамзиля Кучарбаева в команде Радия Хабирова (глава региона с 11 октября 2018 года. — Прим. Лайфа). Речь идёт о предварительном общении вице-премьера — министра ЖКХ РБ со следователями по эпизоду, произошедшему несколько лет назад и связанному с делом другого участника правительства республики", — заявила изданию пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова.

Напомним, что в начале февраля министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. По данным следователей, Кучарбаев заведомо знал, что после строительства очистных сооружений в городе Кумертау не были проведены пусконаладочные работы и объект не был готов к эксплуатации.

Курганский губернатор отчитал чиновников, у которых "вместо души — комок осклизлых макарон"

Курганский губернатор отчитал чиновников, у которых "вместо души — комок осклизлых макарон"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На трассе в Башкирии столкнулось 39 автомобилей — видео

вчера в 05:21

Министр обороны Австралии расплакалась в сенате, когда её подчинённого обвинили в сексуальных преступлениях — видео

вчера в 13:57

В Красноярске нашли рождённых на продажу младенцев, задержана банда торговцев детьми — видео

сегодня в 12:02
Life

Киркоров задолжал судебным приставам почти 70 млн

сегодня в 13:49

"Наркоманка на игле чёрного пиара": Продюсер раскрыл, что будет дальше вытворять Инстасамка

сегодня в 13:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1