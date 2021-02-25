Задержан вице-премьер Башкирии, ответственный за ЖКХ

Сотрудники Управления ФСБ РФ по Республике Башкортостан задержали вице-премьера регионального правительства и министра ЖКХ Бориса Беляева.

По данным агентства "Башинформ", оперативно-следственные мероприятия в отношении вице-премьера, предположительно, связаны с уголовным делом о строительстве очистных сооружений в городе Кумертау в 2017 году. Тогда Борис Беляев занимал должность главы городской администрации.

"Общение с силовыми структурами не связано со временем работы ни Бориса Беляева, ни Рамзиля Кучарбаева в команде Радия Хабирова (глава региона с 11 октября 2018 года. — Прим. Лайфа). Речь идёт о предварительном общении вице-премьера — министра ЖКХ РБ со следователями по эпизоду, произошедшему несколько лет назад и связанному с делом другого участника правительства республики", — заявила изданию пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова.

Напомним, что в начале февраля министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. По данным следователей, Кучарбаев заведомо знал, что после строительства очистных сооружений в городе Кумертау не были проведены пусконаладочные работы и объект не был готов к эксплуатации.

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