"Наркоманка на игле чёрного пиара": Продюсер раскрыл, что будет дальше вытворять Инстасамка

О 20-летней Дарье Зотеевой мало кто слышал, а вот об Инстасамке — её блогерском псевдониме — в последнее время говорят все. На днях она очень грубо повела себя с опоздавшими к ней визажистами, выставив их за дверь и выкинув вещи. Обругала курьера, облив его непонятной жидкостью, а после инсценировала нападение на себя хейтера с зелёнкой. Такое неадекватное поведение рэперши Лайфу согласился объяснить продюсер, пиар-менеджер и специалист по звёздному пиару Иван Ирбис.

Фото © Instagram / instasamka

Он отметил, что самый эффективный способ прославиться — это чёрный пиар. Именно поэтому Даша оскорбляет и унижает людей, устраивает скандалы и старается создать вокруг себя максимальную шумиху.

Эффективность и долгосрочность чёрного пиара — это такая воронка, которая затягивает, и потом из неё выскочить невозможно. Если ты начинаешь использовать чёрный пиар, то без этого инструмента ты уже никому интереса не представляешь. Каждый раз, для того чтобы удержать аудиторию, нужно удивлять и поражать, придумывая нечто всё более и более шокирующее, прыгать выше своей головы, тем самым человек становится заложником своего же образа Иван Ирбис

Фото © Instagram / instasamka

Когда Инстасамка снимала короткие смешные ролики, они не так набирали просмотры, как сейчас. Ведь теперь люди постоянно ждут, что же нового придумает блогерша и как снова опозорится. Если же Даша направит свою деятельность в иное, более мирное русло, то сразу потеряет всю аудиторию, которую интересуют только шутки ниже пояса, насилие и секс.

Фото © Instagram / instasamka

По мнению продюсера, вариантов дальнейшего развития у Инстасамки несколько: она может пойти на телевидение, может брать рекламу в соцсетях (вот только нормальные бренды не станут сотрудничать с фриком) или вести мероприятия, хоть конкуренция в этой сфере довольно сильная. О каких-то более серьёзных планах на будущее речи не идёт, ведь, судя по поведению блогерши, у неё нет опытных пиарщиков в команде, даже инсценировки выполняются довольно неумело.

Фото © Instagram / instasamka

Я не думаю, что у неё есть какой-то умный план, я думаю, что его нет, она просто такой пиаровый наркоман, который подсел на иглу чёрного пиара, ей хочется быть узнаваемой, хочется хайпа, и всё делается исключительно для этого Иван Ирбис

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