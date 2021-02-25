"Наркоманка на игле чёрного пиара": Продюсер раскрыл, что будет дальше вытворять Инстасамка
Блогерша выбрала довольно действенный способ продвижения, который, однако, быстро загнал её в ловушку.
О 20-летней Дарье Зотеевой мало кто слышал, а вот об Инстасамке — её блогерском псевдониме — в последнее время говорят все. На днях она очень грубо повела себя с опоздавшими к ней визажистами, выставив их за дверь и выкинув вещи. Обругала курьера, облив его непонятной жидкостью, а после инсценировала нападение на себя хейтера с зелёнкой. Такое неадекватное поведение рэперши Лайфу согласился объяснить продюсер, пиар-менеджер и специалист по звёздному пиару Иван Ирбис.
Он отметил, что самый эффективный способ прославиться — это чёрный пиар. Именно поэтому Даша оскорбляет и унижает людей, устраивает скандалы и старается создать вокруг себя максимальную шумиху.
Эффективность и долгосрочность чёрного пиара — это такая воронка, которая затягивает, и потом из неё выскочить невозможно. Если ты начинаешь использовать чёрный пиар, то без этого инструмента ты уже никому интереса не представляешь. Каждый раз, для того чтобы удержать аудиторию, нужно удивлять и поражать, придумывая нечто всё более и более шокирующее, прыгать выше своей головы, тем самым человек становится заложником своего же образа
Когда Инстасамка снимала короткие смешные ролики, они не так набирали просмотры, как сейчас. Ведь теперь люди постоянно ждут, что же нового придумает блогерша и как снова опозорится. Если же Даша направит свою деятельность в иное, более мирное русло, то сразу потеряет всю аудиторию, которую интересуют только шутки ниже пояса, насилие и секс.
По мнению продюсера, вариантов дальнейшего развития у Инстасамки несколько: она может пойти на телевидение, может брать рекламу в соцсетях (вот только нормальные бренды не станут сотрудничать с фриком) или вести мероприятия, хоть конкуренция в этой сфере довольно сильная. О каких-то более серьёзных планах на будущее речи не идёт, ведь, судя по поведению блогерши, у неё нет опытных пиарщиков в команде, даже инсценировки выполняются довольно неумело.
Я не думаю, что у неё есть какой-то умный план, я думаю, что его нет, она просто такой пиаровый наркоман, который подсел на иглу чёрного пиара, ей хочется быть узнаваемой, хочется хайпа, и всё делается исключительно для этого
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