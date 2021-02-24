Блогерша из Киева с самыми большими скулами высмеяла натуральную красоту, показав свои старые фото

32-летняя украинская блогерша Анастасия Покрищук прославилась на весь мир из-за своих огромных скул. Инста-дива не стеснялась вносить изменения в свою внешность, вкалывая ботокс и филлеры в губы и скулы. Настя увеличила грудь, перекрасила волосы в ярко-розовый цвет и теперь носит голубые линзы, из-за которых она выглядит ещё более необычно, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / _just__queen_

Чтобы доказать, что все корректировки были не зря, Настя часто показывает свои старые фото, на которых она запечатлена ещё до всех операций. Каждый раз блогерша высмеивает свою прошлую внешность, отпуская шутки в сторону натуральной красоты. Свою трансформацию она считает эволюцией, о чём она напомнила и в последних фото.

Фото © Instagram / _just__queen_

Тогда, в 26 лет, черты лица инста-дивы были в её естественном состоянии. А на другом снимке — из спортивного зала — подписчики заметили, что, хоть губы Насти уже и были увеличены, её скулы ещё не стали такими огромными, как сейчас. Кто-то из поклонников блогерши поддержал её, решив, что теперь девушка стала лишь красивее, но их оказалось меньшинство.

Фото © Instagram / _just__queen_

26 конечно!!! Можно было чуть совсем подкорректировать и всё, а так, честно, как сейчас, — некрасиво, только для привлечения внимания, посмеяться Tanmil.21

Пипец, нормально ж было Sany_gypsy

До — было определённо лучше🙈

Sobolenish

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