Экс-звезда "Ералаша" поздравила мужчин таким откровенным фото, что даже фанаты сочувствуют её мужу
Артистка без лишней скромности подошла к вопросу.
31-летняя Анна Цуканова-Котт тоже присоединилась к поздравлениям мужчин с 23 Февраля, выбрав для этого провокационный, но действенный метод. Девушка обнажилась на камеру и поделилась пикантным кадром в "Инстаграме".
Актриса позировала топлес, прикрыв эффектную грудь руками и устремив вдаль серьёзный взгляд. В дополнение к образу экс-звезда "Ералаша" выбрала необычное украшение, добавляющее загадочности. А в посте поблагодарила мужчин за то, что рядом с ними можно "подчиняться".
С Днём защитника Отечества ВАС, прекрасные мужчины! ❣️Спасибо, что рядом с вами можно расслабиться и ничего не бояться, можно не защищаться, а подчиняться! 🙏🏻
Спасибо огромное, как всегда, очень красивая и харизматичная
Актрисе действительно удалось порадовать парней-подписчиков, которые принялись делать комплименты её соблазнительным формам. Однако нашлись и те, кто поинтересовался, как супруг Анны относится к тому, что она выкладывает откровенные фото на всеобщее обозрение.
А я не смотрел эту серию Ералаша)
Муж разрешает так фотографироваться? Я бы этого не позволил
Муж куда смотрит. Мужики комментируют
Анна Цуканова-Котт — российская актриса кино и театра родом из Твери, которая прославилась ещё в детстве, снявшись в 17 эпизодах "Ералаша". Позже список Анны пополнился работами в таких сериалах, как "Восьмидесятые", "Краткий курс счастливой жизни", "Мажор-2", "Мата Хари". Девушка замужем за режиссёром Александром Коттом. Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.
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