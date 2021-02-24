Экс-звезда "Ералаша" поздравила мужчин таким откровенным фото, что даже фанаты сочувствуют её мужу

31-летняя Анна Цуканова-Котт тоже присоединилась к поздравлениям мужчин с 23 Февраля, выбрав для этого провокационный, но действенный метод. Девушка обнажилась на камеру и поделилась пикантным кадром в "Инстаграме".

Фото © Instagram / anna_tsukanova_kott

Актриса позировала топлес, прикрыв эффектную грудь руками и устремив вдаль серьёзный взгляд. В дополнение к образу экс-звезда "Ералаша" выбрала необычное украшение, добавляющее загадочности. А в посте поблагодарила мужчин за то, что рядом с ними можно "подчиняться".

С Днём защитника Отечества ВАС, прекрасные мужчины! ❣️Спасибо, что рядом с вами можно расслабиться и ничего не бояться, можно не защищаться, а подчиняться! 🙏🏻 Анна Цуканова-Котт

Фото © Instagram / anna_tsukanova_kott

Спасибо огромное, как всегда, очень красивая и харизматичная

Ph.soshnikov

Фото © Instagram / anna_tsukanova_kott

Актрисе действительно удалось порадовать парней-подписчиков, которые принялись делать комплименты её соблазнительным формам. Однако нашлись и те, кто поинтересовался, как супруг Анны относится к тому, что она выкладывает откровенные фото на всеобщее обозрение.

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Анна Цуканова-Котт — российская актриса кино и театра родом из Твери, которая прославилась ещё в детстве, снявшись в 17 эпизодах "Ералаша". Позже список Анны пополнился работами в таких сериалах, как "Восьмидесятые", "Краткий курс счастливой жизни", "Мажор-2", "Мата Хари". Девушка замужем за режиссёром Александром Коттом. Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.

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