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Экс-звезда "Ералаша" поздравила мужчин таким откровенным фото, что даже фанаты сочувствуют её мужу

Артистка без лишней скромности подошла к вопросу.

24 февраля 2021, 09:22
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Фото © Instagram / anna_tsukanova_kott

31-летняя Анна Цуканова-Котт тоже присоединилась к поздравлениям мужчин с 23 Февраля, выбрав для этого провокационный, но действенный метод. Девушка обнажилась на камеру и поделилась пикантным кадром в "Инстаграме".

Фото © Instagram / anna_tsukanova_kott

Фото © Instagram / anna_tsukanova_kott

Актриса позировала топлес, прикрыв эффектную грудь руками и устремив вдаль серьёзный взгляд. В дополнение к образу экс-звезда "Ералаша" выбрала необычное украшение, добавляющее загадочности. А в посте поблагодарила мужчин за то, что рядом с ними можно "подчиняться".

С Днём защитника Отечества ВАС, прекрасные мужчины! ❣️Спасибо, что рядом с вами можно расслабиться и ничего не бояться, можно не защищаться, а подчиняться! 🙏🏻

Анна Цуканова-Котт

Фото © Instagram / anna_tsukanova_kott

Фото © Instagram / anna_tsukanova_kott

Спасибо огромное, как всегда, очень красивая и харизматичная


Ph.soshnikov

Фото © Instagram / anna_tsukanova_kott

Фото © Instagram / anna_tsukanova_kott

Актрисе действительно удалось порадовать парней-подписчиков, которые принялись делать комплименты её соблазнительным формам. Однако нашлись и те, кто поинтересовался, как супруг Анны относится к тому, что она выкладывает откровенные фото на всеобщее обозрение.

А я не смотрел эту серию Ералаша)

Mainframensk

Муж разрешает так фотографироваться? Я бы этого не позволил

Asanali19

Муж куда смотрит. Мужики комментируют

N.a.r.a88

Анна Цуканова-Котт — российская актриса кино и театра родом из Твери, которая прославилась ещё в детстве, снявшись в 17 эпизодах "Ералаша". Позже список Анны пополнился работами в таких сериалах, как "Восьмидесятые", "Краткий курс счастливой жизни", "Мажор-2", "Мата Хари". Девушка замужем за режиссёром Александром Коттом. Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.

Муж Нюши показал пикантное видео из спальни, где певица предстала полностью обнажённой

Муж Нюши показал пикантное видео из спальни, где певица предстала полностью обнажённой

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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