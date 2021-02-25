55-летняя Элизабет Хёрли показала фото в бикини, и фанаты не смогли оторвать взгляд от её груди

Внешность британской актрисы и модели Элизабет Хёрли вызывает у поклонников немало вопросов. На шестом десятке она умудряется выглядеть так, словно время остановилось для неё много лет назад, а её фигуре позавидует любая молодая девушка.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Элизабет знает о своих сильных сторонах и нередко демонстрирует в "Инстаграме" откровенные фото. Этот раз не стал исключением. Модель выложила горячий снимок, где предстала, сидя на берегу в бикини. Лёгкая белая ткань едва сдерживала пышную грудь, поза позволяла лучше разглядеть тонкую талию и стройные ноги. 55-летняя артистка призналась, что кадр был сделан год назад.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Фанаты бурно отреагировали на фото модели. Они назвали её женщиной мечты и засыпали комплиментами, отмечая, что, похоже, время над ней не властно.

Даже в мечтах я не могу представить себе более красивую женщину scott.sabo696

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Вау, такая горячая и сексуальная Хёрли jatin.rao.79

Вы великолепны круглый год, каждый сезон retaf1992

Вы невероятная женщина andypercival__

Элизабет Хёрли — актриса, модель, продюсер и дизайнер родом из Англии, владелица бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Среди сыгранных артисткой ролей — работы в сериале "Члены королевской семьи" и фильме "Ослеплённый желаниями". У Элизабет есть сын Дэмиан, который пошёл по стопам матери и покоряет модельную индустрию.

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