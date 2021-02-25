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Папа онемел от страха, когда увидел на кадрах с видеоняни, как его дочку кто-то тянет под кровать

По словам мужчины, в детской комнате постоянно происходят паранормальные вещи, но этот раз стал сущим кошмаром.

25 февраля 2021, 07:03
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Фото © TikTok / joshdean0222

Когда папа пересматривал ролик, записанный видеоняней, то его сердце буквально ушло в пятки. На кадрах видно, как маленькая девочка играет на краю кровати и, кажется, кого-то замечает. Но в 11 часов и 37 минут происходит нечто странное. Видео было загружено в TikTok пользователем под ником joshdean0222.

Мою дочь тащат под кровать... Жена думает, что она поползла туда сама, но её явно кто-то тянул...

joshdean0222

Видео © TikTok / joshdean0222

На кадрах видно, как ребёнок заглядывает под кроватку, а затем медленно туда ползёт. Сама девочка не шевелит ногами, и действительно создаётся впечатление, что её кто-то тащит. В этот момент она начинает звать на помощь маму. С момента публикации видео посмотрели около 10 млн раз, и большинство пользователей остались в шоке.

Нет, нет, нет! Она действительно вначале ползла сама, но потом что-то начало её тянуть! Мне искренне жаль, что это произошло с вашей семьёй

Tay Tay

Фото © TikTok / joshdean0222

Фото © TikTok / joshdean0222

Впрочем, нашлись и те, кто объяснил слёзы ребёнка тем, что она просто забралась под кровать и не смогла выбраться. Тогда папа выложил продолжение видео, где в комнату приходит мама девочки. Самое странное происходит в конце.

Видео © TikTok / joshdean0222

Мужчина уверен, что в тот момент, когда его жена поднимает кроватку и достаёт испуганную дочь, белый шар пролетает прямо около неё. Но на этом мистика не закончилась. Папа продолжает выкладывать видео с паранормальными явлениями из комнаты девочки, уверяя, что все эти жуткие вещи происходят на самом деле.

Немедленно уберите это из детской! Педиатры назвали 10 вещей, которых не должно быть в комнате малыша

Немедленно уберите это из детской! Педиатры назвали 10 вещей, которых не должно быть в комнате малыша

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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