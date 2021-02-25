Дима Билан заинтриговал поклонников золотым кольцом

Фанаты пытались узнать, есть ли особая причина, по которой Билан обзавёлся таким украшением. Некоторые предположили, что певец уже женат, а кольцо носит на другом пальце для конспирации. Однако сам артист не торопился объясняться.

Дима Билан родился 24 декабря 1981 года в небольшом городке Карачаево-Черкесской Республики в простой советской семье, не имевшей никакого отношения к сцене и творчеству. Его настоящее имя — Виктор Николаевич Белан. В пятом классе мальчик пошёл в музыкальную школу, где осваивал вокал и игру на аккордеоне. После школы поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. Его эстрадная карьера началась с 2000 года, когда был снят видеоклип на песню "Осень". А в 2003-м он выпустил первый альбом "Я ночной хулиган". В 2006-м участвовал в Евровидении, заняв второе место, а в 2008-м выиграл конкурс. Подробнее о творчестве и личной жизни артиста читайте на uznayvse.ru.