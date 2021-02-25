Дима Билан заинтриговал поклонников золотым кольцом
Однако поздравлять артиста с заключением брака пока рано.
Фото © Instagram / bilanofficial
Вокруг личной жизни известного российского певца Димы Билана ходит большое количество слухов, а фанаты внимательно следят за каждой фотографией артиста. Так, на одном из снимков поклонники заметили на указательном пальце левой руки исполнителя золотое кольцо. Об этом сообщает "Дни.ру".
Фанаты пытались узнать, есть ли особая причина, по которой Билан обзавёлся таким украшением. Некоторые предположили, что певец уже женат, а кольцо носит на другом пальце для конспирации. Однако сам артист не торопился объясняться.
Накануне Билан опубликовал снимок левой руки, похваставшись новым маникюром, но поклонников вновь особенно сильно заинтересовало украшение. На этот раз певец ответил на вопросы, сообщив, что кольцо ему подарила мама.
Ранее Лайф рассказывал, что Дима Билан решил начать 2021 год с кардинальной смены имиджа.
Дима Билан родился 24 декабря 1981 года в небольшом городке Карачаево-Черкесской Республики в простой советской семье, не имевшей никакого отношения к сцене и творчеству. Его настоящее имя — Виктор Николаевич Белан. В пятом классе мальчик пошёл в музыкальную школу, где осваивал вокал и игру на аккордеоне. После школы поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. Его эстрадная карьера началась с 2000 года, когда был снят видеоклип на песню "Осень". А в 2003-м он выпустил первый альбом "Я ночной хулиган". В 2006-м участвовал в Евровидении, заняв второе место, а в 2008-м выиграл конкурс. Подробнее о творчестве и личной жизни артиста читайте на uznayvse.ru.
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