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Собянин: Ряд ковидных ограничений в Москве могут снять через два месяца

Мэр столицы заявил о продолжающемся тренде на снижение заболеваемости.

25 февраля 2021, 14:23
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Ряд ограничительных мер, введённых в Москве в рамках борьбы с коронавирусом, могут снять в ближайшие один-два месяца. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим... устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших ещё достаточно приличное: около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было ещё недавно 1,7 тысячи. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".

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Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов прогнозировал, что полностью ковидные ограничения могут быть сняты уже к лету, но при условии, что в городе сохранится позитивная эпидемиологическая ситуация. Число заболевших в России сейчас действительно снижается: так, за последние сутки в стране выявили минимальное с 7 октября число случаев ковида.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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