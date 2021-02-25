Собянин: Ряд ковидных ограничений в Москве могут снять через два месяца
Мэр столицы заявил о продолжающемся тренде на снижение заболеваемости.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Ряд ограничительных мер, введённых в Москве в рамках борьбы с коронавирусом, могут снять в ближайшие один-два месяца. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы видим... устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших ещё достаточно приличное: около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было ещё недавно 1,7 тысячи. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".
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Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов прогнозировал, что полностью ковидные ограничения могут быть сняты уже к лету, но при условии, что в городе сохранится позитивная эпидемиологическая ситуация. Число заболевших в России сейчас действительно снижается: так, за последние сутки в стране выявили минимальное с 7 октября число случаев ковида.
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