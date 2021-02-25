Собянин: Ряд ковидных ограничений в Москве могут снять через два месяца

"Мы видим... устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших ещё достаточно приличное: около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было ещё недавно 1,7 тысячи. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".