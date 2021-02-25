Художник-постановщик "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от коронавируса

Художник Владимир Зуйков, который стал известен благодаря работе над картинами "Винни-Пух" и "Фильм, фильм, фильм", умер на 87-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. Как он отметил, причиной смерти создателя анимационных фильмов стал коронавирус.

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года в столице. После окончания Московского педагогического института имени Потёмкина он работал школьным преподавателем, занимался иллюстрированием в разных журналах и газетах. В 1967 году Зуйков стал художником-постановщиком в "Союзмультфильме". Он принял участие в создании культовых советских мультфильмов, среди которых "Фильм, фильм, фильм", трилогия про Винни-Пуха, "Кот, который умел петь", "Халиф-аист" и другие.