Художник-постановщик "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от коронавируса
Создателю анимационных советских картин было 86 лет.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Художник Владимир Зуйков, который стал известен благодаря работе над картинами "Винни-Пух" и "Фильм, фильм, фильм", умер на 87-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. Как он отметил, причиной смерти создателя анимационных фильмов стал коронавирус.
"Сегодня не стало Владимира Николаевича Зуйкова", — сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма", назвав заслуженного художника РСФСР одним из последних выдающихся мультипликаторов советской анимации.
Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года в столице. После окончания Московского педагогического института имени Потёмкина он работал школьным преподавателем, занимался иллюстрированием в разных журналах и газетах. В 1967 году Зуйков стал художником-постановщиком в "Союзмультфильме". Он принял участие в создании культовых советских мультфильмов, среди которых "Фильм, фильм, фильм", трилогия про Винни-Пуха, "Кот, который умел петь", "Халиф-аист" и другие.
Ранее Лайф писал, что от коронавируса умерла мать Роналдиньо.
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