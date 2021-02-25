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Художник-постановщик "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от коронавируса

Создателю анимационных советских картин было 86 лет.

25 февраля 2021, 15:58
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Художник Владимир Зуйков, который стал известен благодаря работе над картинами "Винни-Пух" и "Фильм, фильм, фильм", умер на 87-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. Как он отметил, причиной смерти создателя анимационных фильмов стал коронавирус.

"Сегодня не стало Владимира Николаевича Зуйкова", — сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма", назвав заслуженного художника РСФСР одним из последних выдающихся мультипликаторов советской анимации.

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Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года в столице. После окончания Московского педагогического института имени Потёмкина он работал школьным преподавателем, занимался иллюстрированием в разных журналах и газетах. В 1967 году Зуйков стал художником-постановщиком в "Союзмультфильме". Он принял участие в создании культовых советских мультфильмов, среди которых "Фильм, фильм, фильм", трилогия про Винни-Пуха, "Кот, который умел петь", "Халиф-аист" и другие.

Ранее Лайф писал, что от коронавируса умерла мать Роналдиньо.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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