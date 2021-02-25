Минобороны РФ заявило, что "Искандеры-М" не применялись в Нагорном Карабахе. Видео © Министерство обороны России

Минобороны России заявило, что "Искандеры-М" в Нагорном Карабахе не применялись. В военном ведомстве отметили, что высказывания премьера Армении Никола Пашиняна об "Искандерах" могут быть следствием введения в заблуждение. Как уточнил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, весь армянский боезапас ракет "Искандер" находится на складах.

"Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомилось с заявлением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе ВС Армении ракеты комплексов "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%. По имеющимся у нас объективным сведениям, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", — заявил Игорь Конашенков.

Он отметил, что весь боезапас находится на складах Вооружённых сил Армении. Официальный представитель Минобороны России предположил, что Пашиняна ввели в заблуждение, из-за чего он использовал неточную информацию. Конашенков также напомнил, что оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" испытывался и многократно успешно применялся в Сирии против международных террористических группировок, что даёт основания утверждать, что этот комплекс является лучшим в мире в своём классе.

Ранее Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом в Минобороны Армении отметили, что не могут интерпретировать это заявление премьер-министра.

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