Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В метро Москвы объяснили установку экранов с камерами видеонаблюдения

Кто получит к ним доступ, пока остаётся не известным.

25 февраля 2021, 15:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые появятся в этом году на станциях столичной подземки, не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Функцию оплаты проезда Face Pay планируют внедрить на кассах Московского метрополитена уже в 2021 году

Функцию оплаты проезда Face Pay планируют внедрить на кассах Московского метрополитена уже в 2021 году

Как пояснили представители метро, экраны будут транслировать различные объявления, рекламу, справочную информацию, а также информировать пассажиров о каких-либо экстренных случаях. Сообщается, что к декабрю будет установлено 316 мультимедийных экранов с камерами на 85 станциях метро. Однако на вопрос о том, кто получит доступ к этим видеокамерам, в пресс-службе не дали ответа.

Ранее Лайф сообщал, что в метро Москвы начали курсировать первые поезда под управлением женщин-машинистов. Пока составы ходят по Филёвской линии столичной подземки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1