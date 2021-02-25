В метро Москвы объяснили установку экранов с камерами видеонаблюдения

Мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые появятся в этом году на станциях столичной подземки, не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Как пояснили представители метро, экраны будут транслировать различные объявления, рекламу, справочную информацию, а также информировать пассажиров о каких-либо экстренных случаях. Сообщается, что к декабрю будет установлено 316 мультимедийных экранов с камерами на 85 станциях метро. Однако на вопрос о том, кто получит доступ к этим видеокамерам, в пресс-службе не дали ответа.