Навального этапировали из СИЗО
Куда его отправили, адвокатам пока не сообщили.
Фото © LIFE
Алексей Навальный этапирован из московского СИЗО-1 "Матросская Тишина", об этом адвокат блогера Вадим Кобзев сообщил в "Твиттере". Другой защитник Навального Ольга Михайлова подтвердила Лайфу эту информацию.
"Да, его этапировали из СИЗО, и, куда именно он этапирован, нам не сказали. Он убыл из учреждения", — отметила она.
Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет.
А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.
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