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Навального этапировали из СИЗО

Куда его отправили, адвокатам пока не сообщили.

25 февраля 2021, 15:08
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Алексей Навальный этапирован из московского СИЗО-1 "Матросская Тишина", об этом адвокат блогера Вадим Кобзев сообщил в "Твиттере". Другой защитник Навального Ольга Михайлова подтвердила Лайфу эту информацию.

"Да, его этапировали из СИЗО, и, куда именно он этапирован, нам не сказали. Он убыл из учреждения", — отметила она.

Правозащитная организация Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести"

Правозащитная организация Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести"

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет.

А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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