Российский флот следит за кораблями Испании и Греции в Чёрном море
Лайнеры стран НАТО периодически заходят в эту акваторию.
Фото © armada.defensa.gob.es
Силы и средства российского флота на Чёрном море следят за тральщиками ВМС Испании и Греции. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков — искателей мин Tajo ВМС Испании и Evropi ВМС Греции, зашедших в акваторию Чёрного моря 25 февраля", — сказали в центре.
Стоит отметить, что корабли НАТО периодически заходят в Чёрное море. Так, например, 23 января американский эсминец "Дональд Кук", вооружённый крылатыми ракетами, вошёл в акваторию Чёрного моря. Силы Черноморского флота приступили к слежению за этим судном. А 28 января к эсминцу присоединился корабль ВМС США "Портер".
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