Российский флот следит за кораблями Испании и Греции в Чёрном море

Силы и средства российского флота на Чёрном море следят за тральщиками ВМС Испании и Греции. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков — искателей мин Tajo ВМС Испании и Evropi ВМС Греции, зашедших в акваторию Чёрного моря 25 февраля", — сказали в центре.

Стоит отметить, что корабли НАТО периодически заходят в Чёрное море. Так, например, 23 января американский эсминец "Дональд Кук", вооружённый крылатыми ракетами, вошёл в акваторию Чёрного моря. Силы Черноморского флота приступили к слежению за этим судном. А 28 января к эсминцу присоединился корабль ВМС США "Портер".

Авторы