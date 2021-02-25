Россияне стали чаще покупать комнатные растения вместо недолговечных букетов

Интерес россиян к комнатным растениям увеличился за прошедший год. Спрос на долговечные цветы продолжает расти и в феврале 2021 года был на 56% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные сервиса по размещению объявлений "Авито", пресс-релиз есть в распоряжении Лайфа.

"На это повлияло два фактора: тренд на занятие домашним растениеводством, а также режим самоизоляции 2020 года, после окончания которого интерес к увлечению не угасает до сих пор. Этой зимой аналитики "Авито" зафиксировали рост спроса на растения на 56% по сравнению с прошлым годом", — объяснили эксперты.

В десятку самых популярных комнатных цветов вошли орхидея, фикус, фиалки, алоэ, антуриум, замиокулькас, пальма, монстера, кактус и лимон. Причём, независимо от спроса, самым дорогим из них стала монстера — в среднем около тысячи рублей, а самой дешёвой фиалка — 100 рублей.

А ранее производители цветов не исключили дополнительного роста цен на цветы перед 8 Марта. Стоимость букетов может вырасти на 15–20% в связи с дефицитом импортной продукции перед Международным женским днём.

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