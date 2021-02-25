"Сидеть будем все!" На видео попал разговор полицейских, проигнорировавших вызов в дом, где убили студентку

Разговор полицейских, не приехавших на сообщение о насилии над студенткой. Видео © "Вести. Дежурная часть"

Спустя год после трагедии в Кемеровской области начался суд над двумя полицейскими, из-за халатности которых погибла 23-летняя студентка. В передаче "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 24" показали, что происходило в отделе полиции после того, как стражи порядка узнали, что девушки больше нет в живых.



Напомним, 14 января 2020 года около пяти утра в отдел полиции Кемерова поступил звонок о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате в квартире было совершено убийство молодой девушки её бывшим парнем.

Поняв, что произошло, участковые засуетились и начали переживать за свою судьбу. Камера видеонаблюдения записала разговор майора с сослуживцем, где тот признаётся, что просто проигнорировал вызов.

"Александр Васильевич сказал, что за нереагирование сидеть будем все", — нервно говорит оперативный дежурный, майор Михаил Балашов.

Между тем даже спустя год после трагедии никто из родственников не может объяснить поступок обвиняемого убийцы. Брат подсудимого рассказал, что парень раньше не вёл себя агрессивно и никогда не распускал руки. Более того, за несколько дней до убийства молодые люди хорошо ладили и ничто не предвещало беды.

"Он так повёл себя впервые. Это могут подтвердить и друзья, и знакомые. Не знаю, могла она его спровоцировать или не могла, не мне это судить. Я там не присутствовал, причину конфликта не знаю", — пояснил мужчина в беседе с "360".

Погибшая девушка. Фото © Соцсети

Сейчас в Кузбассе идут судебные разбирательства и по делу об убийстве, и по делу о халатности. Родители погибшей студентки опасаются, что подсудимый сможет отделаться маленьким сроком, поскольку его судят по статье "Убийство". Однако то, что произошло с девушкой, по их мнению, больше подходит под статью об убийстве, совершённом с особой жестокостью, ведь парень истязал девушку в течение трёх с половиной часов.



Ранее Лайф писал, что в Калининграде вынесли приговор экс-полицейским, в чьё дежурство задержанный сварился в кипятке. По версии следствия, подсудимые знали, что мужчина проломил батарею отопления, но проигнорировали его крики о помощи, когда камеру заливала вода.

Авторы