Школьник из Перми открыл домашнюю нарколабораторию, а родителям сказал, что выращивает клубнику — видео

Школьник из Перми устроил нарколабораторию в съёмной квартире. Видео © ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми 16-летний школьник организовал на съёмной квартире лабораторию по производству наркотических веществ под видом выращивания сельхозкультур. Молодой человек изготавливал синтетические наркотики, а родителей уверял, что выращивает клубнику и зелень для продажи. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на краевое ГУ МВД.

"Со слов мамы, её сын арендовал квартиру с целью выращивания растений, которые используются в сельском хозяйстве: клубника и зелень. Он пытался создать в дальнейшем свой бизнес", — говорится в оперативном видео, опубликованном на сайте краевого главка.

Выяснилось, что с продажей мефедрона подростку помогали две 22-летние жительницы Перми — сотрудницы одной из клининговых компаний. Школьник познакомился с девушками, когда те пришли убираться в съёмной квартире. Как отметили оперативники, родители были не в курсе того, чем занимается их сын. Сам же юноша уверял маму с папой, что деньги на аренду жилья заработал в службе доставки еды, куда устроился курьером.

В ходе обыска сотрудники полиции изъяли из квартиры подростка около 300 граммов запрещённых веществ, а также всевозможные химические реактивы и лабораторное оборудование для производства наркотиков. Против горе-наркодилера возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

А недавно в Москве полиция накрыла склад наркотиков, которым управляла 20-летняя репетиторша по физике. Девушка таким способом пыталась заработать на квартиру.

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