Лидер оппозиции Армении призвал возвести баррикады у здания парламента — видео
В ход идут мусорные баки и лавки, также участники протестной акции ставят палатки.
Лидер оппозиции Армении призвал соорудить баррикады у здания парламента. Видео © Telegram / Sputnik Армения
Лидер оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазген Манукян призвал своих сторонников, участвующих в демонстрации на проспекте Баграмяна в Ереване, возвести баррикады у здания Парламента Армении. По его словам, данные меры должны быть применены до тех пор, пока депутаты не придут для голосования за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Он добавил, что нужно быть терпеливыми и быть готовыми провести у парламента всю ночь.
"Мы сейчас соорудим баррикады, входы [здания] парламента должны быть перекрыты, по этой улице никто не пройдёт до тех пор, пока депутаты не придут и не проголосуют за отставку Пашиняна", — цитирует ТАСС его слова.
Кроме того, координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция готова встретиться с Пашиняном, но только для обсуждения его отставки. При этом он отметил, что нужно не допустить столкновения между гражданами. Пока что участники акции протеста сооружают баррикады из мусорных баков и лавок, а также устанавливают палатки.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота.
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