На Урале поймали осуждённого, который вместо исправительных работ пел в TikTok — видео

Осуждённый пел в TikTok вместо исправительных работ. Видео © LIFE

В Свердловской области правоохранители поймали осуждённого местного жителя, который уклонялся от исправительных работ и контроля инспекции, но активно пел песни в "Тиктоке". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

Мужчина был осуждён за кражу мобильного телефона и приговорён к наказанию в виде исправительных работ и удержания 5% в доход государства, однако злоумышленник скрылся от контроля инспекции и по указанному в личном деле адресу не проживал.

В декабре 2020 года уральца объявили в розыск. Правоохранители нашли его аккаунт в соцсети "ВКонтакте" и стали вести переписку от лица девушки. Мужчина неоднократно хвастался "даме" своими роликами в "Тиктоке". Такое общение продолжалось месяц, пока осуждённый не пригласил "девушку" в гости. Однако на автобусной остановке вместо возлюбленной его ожидали оперативники.

Мужчина извинился перед правоохранителями за оскорбительные песни, которые выкладывал в Сеть. Теперь вместо исправительных работ его ждут шесть месяцев лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, что оптическая иллюзия с домом, который вращается за своими "жертвами", оказалась военной разработкой.

Авторы