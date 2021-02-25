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На Урале поймали осуждённого, который вместо исправительных работ пел в TikTok — видео

Чтобы выйти на мужчину, оперативникам пришлось месяц общаться с ним в соцсети от лица девушки.

25 февраля 2021, 15:04

Осуждённый пел в TikTok вместо исправительных работ. Видео © LIFE

В Свердловской области правоохранители поймали осуждённого местного жителя, который уклонялся от исправительных работ и контроля инспекции, но активно пел песни в "Тиктоке". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

Мужчина был осуждён за кражу мобильного телефона и приговорён к наказанию в виде исправительных работ и удержания 5% в доход государства, однако злоумышленник скрылся от контроля инспекции и по указанному в личном деле адресу не проживал.

В декабре 2020 года уральца объявили в розыск. Правоохранители нашли его аккаунт в соцсети "ВКонтакте" и стали вести переписку от лица девушки. Мужчина неоднократно хвастался "даме" своими роликами в "Тиктоке". Такое общение продолжалось месяц, пока осуждённый не пригласил "девушку" в гости. Однако на автобусной остановке вместо возлюбленной его ожидали оперативники.

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Мужчина извинился перед правоохранителями за оскорбительные песни, которые выкладывал в Сеть. Теперь вместо исправительных работ его ждут шесть месяцев лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, что оптическая иллюзия с домом, который вращается за своими "жертвами", оказалась военной разработкой.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Гареева Райля
Гареева Райля

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