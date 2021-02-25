Оптическая иллюзия с домом, который вращается за своими "жертвами", оказалась военной разработкой
Всему виной вовсе не удивительный прорыв инженерной мысли, а художница с неуёмной фантазией.
Пользовательница "Тиктока" Энн Хейзел решила поделиться с подписчиками своей проблемой, но случайно взорвала им мозг. Она сняла дорогу в аэропорт недалеко от Сиднея, Австралия, и странный домик, который её постоянно донимал. Каждый раз, когда Энн проезжала мимо него, он будто бы вращался вокруг своей оси. Она показала это в ролике, приписав: "Оптическая иллюзия с вращающимся домом меня постоянно обманывает".
Видео © TikTok / hazelannm
Разумеется, само здание прочно стоит на месте и никуда не двигается, а всему виной иллюзия Реджины Уолтерс. Художница создала этот арт-проект в 2009 году, использовав наработки сиднейской маскировочной группы, которая работала в аэропорту во время Второй мировой войны. Инженеры искали способы обмануть противника, спрятав в иллюзии ангары. Именно поэтому с одной стороны здания изображён домик, а с другой — ангар с самолётом, пишет Lad Bible.
Этот арт-объект стал частью проекта, состоящего из нескольких художественных творений. Все они выстроились вдоль реки Джорджес и отсылали к знаковым историческим событиям, явлениям и местам, связанным с коренным населением Австралии. Ролик с домиком-обманщиком посмотрели более 1,7 млн раз, а в комментариях пользователи "Тиктока" признались, что, сколько бы они ни посмотрели видео, каждый раз иллюзия вводит их в заблуждение.
Фото © Instagram / hiddensydney
Да! Ведусь на это каждый божий раз!
Мне кажется, я бы каждый раз попадала в ДТП...
Вижу это почти каждый день, так что на мне это больше не работает
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