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Эта иллюзия обманула больше 220 тыс. человек, которые так и не поняли, сколько же туристов на фото

Во всём виновата камуфляжная походная одежда, которую один из парней надел в поход.

18 февраля 2021, 15:38

Фото © Twitter / Jen Gentleman

Когда Патрик Дейвернуа вместе с друзьями отправился в очередной пеший поход по живописной местности, он никак не думал, что станет знаменитостью. Их общий снимок во время одной из остановок стал вирусным, когда друзья решили согреться алкоголем. На фото запечатлён момент, как друзья поднимают тост за путешествие, и в центре кадра видны четыре бутылки, к которым тянутся три руки.

Фото © Twitter / Jen Gentleman

Фото © Twitter / Jen Gentleman

В Сети немало смутились, обнаружив такую несостыковку. Очевидно, что бутылки четыре и держат их четыре руки в перчатках, но одна из них резко обрывается и пропадает с фото. Изрядно поломав голову, пользовательница "Твиттера" Джен показала это фото в своей ленте, признавшись, что до сих пор не может поверить, что на снимке четыре человека. И тут уже ей не поверили подписчики, которые ошиблись так же, как и она.

Фото © Twitter / Jen Gentleman

Фото © Twitter / Jen Gentleman

Пост Джен набрал больше 220 тыс. лайков и 47 тыс. ретвитов. А в комментариях пользователи расстраивались своему промаху. Устроив расследование, они отыскали и Пата, и его друга, который любит носить килты и камуфляжные куртки, вводящие в заблуждение честных людей в Сети, пишет Lad Bible.

Фото © Instagram / pamdeivernois

Фото © Instagram / pamdeivernois

Чёрт побери, я с трудом нашёл эту руку!

Sumit Dhiman

Я впервые вижу, чтобы камуфляж реально работал

Hilary Parker

Удивительно, как работает наш мозг. Я был уверен, что один из парней просто держит две бутылки, пока не увидел подсказку...

Vinhinton

Папа выложил школьную поделку дочери, но впечатлительным и особенно трипофобам лучше этого не видеть

Папа выложил школьную поделку дочери, но впечатлительным и особенно трипофобам лучше этого не видеть

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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