Эта иллюзия обманула больше 220 тыс. человек, которые так и не поняли, сколько же туристов на фото

Когда Патрик Дейвернуа вместе с друзьями отправился в очередной пеший поход по живописной местности, он никак не думал, что станет знаменитостью. Их общий снимок во время одной из остановок стал вирусным, когда друзья решили согреться алкоголем. На фото запечатлён момент, как друзья поднимают тост за путешествие, и в центре кадра видны четыре бутылки, к которым тянутся три руки.

В Сети немало смутились, обнаружив такую несостыковку. Очевидно, что бутылки четыре и держат их четыре руки в перчатках, но одна из них резко обрывается и пропадает с фото. Изрядно поломав голову, пользовательница "Твиттера" Джен показала это фото в своей ленте, признавшись, что до сих пор не может поверить, что на снимке четыре человека. И тут уже ей не поверили подписчики, которые ошиблись так же, как и она.