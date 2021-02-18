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Категорий: 18

Полная блогерша передразнила Кендал Дженнер, надев такое же маленькое бикини, и вышло даже лучше

Австралийская блогерша Селеста Барбер регулярно попадает на страницы СМИ по всему миру благодаря своему чувству юмора. В своих пародиях на звёзд женщина всегда выглядит нелепо и не стесняется этого. Но недавно что-то пошло не по плану.

18 февраля 2021, 13:45

Фото © Instagram / celestebarber

В своём свежем посте Селеста решила изобразить сестру Ким Кардашьян — бизнесвумен Кендал Дженнер. На оригинале модель стоит в бикини, на который словно пожалели ткани. Если грудь звезды ещё хоть как-то прикрыта, то трусы выполняют исключительно эстетическую функцию. Впрочем, правильнее это назвать красным клочком ткани с ниточками.

Фото © Instagram / celestebarber

Фото © Instagram / celestebarber

Барбер в идеале повторила фото: красный бюстгалтер, абсурдно маленькие трусы, туфли и даже поза с телефоном в руке практически идентичная. Получилось... довольно неплохо. Несмотря на то что женщина обычно выглядит смешно на своих фотографиях и видео, в этот раз получилось по-настоящему красиво. Да, она всё так же не скрывает минусы своего тела и продолжает корчить гримасы, но что-то в блогерше изменилось.

Фото © Instagram / celestebarber

Фото © Instagram / celestebarber

Судя по комментариям, пользователи преображение сразу заметили. Под фотографией больше 18 тысяч пользователей восхитились Селестой. Причём совсем без шуток.

Это на самом деле довольно горячо

kathbum

Я не знаю, что может быть ещё лучше

chelseahandler

Понимаю, ты пыталась сделать смешную фотографию, но на деле ты выглядишь... просто огонь!

missshellygee

Блогерша с лишним весом поиздевалась над Кайли Дженнер, повторив в купальнике её "идеальное" видео

Блогерша с лишним весом поиздевалась над Кайли Дженнер, повторив в купальнике её "идеальное" видео

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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