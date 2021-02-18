Полная блогерша передразнила Кендал Дженнер, надев такое же маленькое бикини, и вышло даже лучше

В своём свежем посте Селеста решила изобразить сестру Ким Кардашьян — бизнесвумен Кендал Дженнер. На оригинале модель стоит в бикини, на который словно пожалели ткани. Если грудь звезды ещё хоть как-то прикрыта, то трусы выполняют исключительно эстетическую функцию. Впрочем, правильнее это назвать красным клочком ткани с ниточками.

Барбер в идеале повторила фото: красный бюстгалтер, абсурдно маленькие трусы, туфли и даже поза с телефоном в руке практически идентичная. Получилось... довольно неплохо. Несмотря на то что женщина обычно выглядит смешно на своих фотографиях и видео, в этот раз получилось по-настоящему красиво. Да, она всё так же не скрывает минусы своего тела и продолжает корчить гримасы, но что-то в блогерше изменилось.