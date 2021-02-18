Полная блогерша передразнила Кендал Дженнер, надев такое же маленькое бикини, и вышло даже лучше
Австралийская блогерша Селеста Барбер регулярно попадает на страницы СМИ по всему миру благодаря своему чувству юмора. В своих пародиях на звёзд женщина всегда выглядит нелепо и не стесняется этого. Но недавно что-то пошло не по плану.
В своём свежем посте Селеста решила изобразить сестру Ким Кардашьян — бизнесвумен Кендал Дженнер. На оригинале модель стоит в бикини, на который словно пожалели ткани. Если грудь звезды ещё хоть как-то прикрыта, то трусы выполняют исключительно эстетическую функцию. Впрочем, правильнее это назвать красным клочком ткани с ниточками.
Барбер в идеале повторила фото: красный бюстгалтер, абсурдно маленькие трусы, туфли и даже поза с телефоном в руке практически идентичная. Получилось... довольно неплохо. Несмотря на то что женщина обычно выглядит смешно на своих фотографиях и видео, в этот раз получилось по-настоящему красиво. Да, она всё так же не скрывает минусы своего тела и продолжает корчить гримасы, но что-то в блогерше изменилось.
Судя по комментариям, пользователи преображение сразу заметили. Под фотографией больше 18 тысяч пользователей восхитились Селестой. Причём совсем без шуток.
Это на самом деле довольно горячо
Я не знаю, что может быть ещё лучше
Понимаю, ты пыталась сделать смешную фотографию, но на деле ты выглядишь... просто огонь!
WOW-funny
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