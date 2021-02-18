Нагиев разнёс Егора Крида, рассказав, почему он не заслуживает быть наставником на детском "Голосе"
Актёр в привычной ему манере всё честно рассказал во время беседы с журналистами из WDay.
53-летний шоумен Дмитрий Нагиев недавно дал интервью порталу WDay, ответив на самые интересующие их вопросы. Одной из самых актуальных тем стало назначение певца Егора Крида на роль наставника в шоу "Голос.Дети". Это событие вызвало неоднозначную реакцию в Сети и среди звёзд шоу-бизнеса, поэтому интервьюеры решили спросить непосредственного участника шоу, который видел уже не одно поколение жюри.
На вопрос о своём отношении к новому наставнику Дмитрий ответил честно и разносторонне. Он напомнил, что долго работает в телевизионной системе и имеет дело с продвижением шоу, поэтому как профессионал он очень рад певцу. Ведь такой популярный герой обязательно приведёт за собой множество фанаток. Но вот как простой человек актёр недоволен выбором продюсеров, ведь Крид очень далёк от понятия "наставник".
Считаю, он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться, в свои 26 лет ему самому есть чему поучиться. Слово "наставник" для детей всё-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу. Мне кажется, Егор должен доказать дальнейшей жизнью, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться
Фото © Instagram / egorkreed
Но не только Егору Криду досталась критика от бессменного ведущего шоу. В последнем выпуске детского "Голоса" Дмитрий принялся утешать девочку Алису, к которой никто не повернулся во время слепого прослушивания. Зрители были уверены, что во всём виновата наставница Светлана Лобода.
Во время выступления девочки она устроила настоящее представление — начала танцевать, перетянув всё внимание на себя. И это при том, что ранее певица уже вызывала шквал критики из-за своего наряда с откровенным вырезом, который совершенно не подходил детскому конкурсу. Актёр ободрил маленькую певицу тёплыми словами, нелестно пройдясь по самой Лободе.
Фото © "ВКонтакте" / "Голос.Дети"
Ты видела, чтобы ещё на чьём-то выступлении пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях?! Ни у кого этого не было, только у тебя. Это самое дорогое для нас, артистов
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