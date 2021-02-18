"Самая красивая стюардесса России" разделась перед камерой, доказав, что беременность ей к лицу
Девушка с супругом в скором времени ожидают появления на свет сына.
25-летняя Алёна Глухова из Санкт-Петербурга — обладательница титула "Вице-мисс мира" в топе самых красивых стюардесс. А звание самой красивой бортпроводницы России она не потеряла даже во время беременности. Девушка выложила в "Инстаграм" фото, где позирует полностью обнажённой, показывая свой сильно округлившийся живот. И фанаты пришли в восторг от её фигуры.
Иногда я чувствую себя бегемотиком в человеческом обличье, иногда — богиней плодородия с офигенным задом. Сегодня второе 😅 В любом случае я буду скучать по этим сочным формам 🙏🏼
Ранее Алёна призналась, что её не смущают набранные килограммы: "На весах почти +10 кг, но меня это уже особо не расстраивает. Уже привыкла к тому, что местами неповоротливая, и мне это даже нравится". Девушка трогательно отметила, что с нетерпением ждёт встречи с малышом.
Поклонники не смогли пройти мимо откровенной фотосессии и поставили будущей маме более 57 тысяч лайков. Юзеры отмечали, что беременность преобразила молодую стюардессу, превратив её в ещё более знойную роскошную красавицу.
Всё-таки какой прекрасной может быть женщина, которая ждёт ребёнка
Самая лучшая фигура для девушки!
Шикарно выглядишь😍Беременность тебе пошла на пользу, преобразила тебя на все 100%
Про любимую работу Алёна тоже не забывает. 9 февраля она поздравила коллег с Днём работника гражданской авиации. "Как же скучаю по самолётам! По этой атмосфере безграничного счастья. Именно в небе я его ощущаю каждой клеточкой тела. Это не объяснить словами. Только почувствовать", — поделилась эмоциями бортпроводница.
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