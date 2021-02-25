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Стало известно, сколько власти США потратят на ремонт Капитолия после штурма

В январе здание разгромили протестующие сторонники экс-президента Трампа.

25 февраля 2021, 15:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На восстановление Капитолия после его штурма властям США придётся потратить как минимум 30 миллионов долларов. По крайней мере, именно в такую сумму оценил стоимость ремонта штатный архитектор здания Бретт Блэнтон, сообщает телеканал CNN.

СМИ выяснили, что полиция США знала о штурме Капитолия ещё за три дня до него

СМИ выяснили, что полиция США знала о штурме Капитолия ещё за три дня до него

Как пояснил специалист, дороже всего выйдет реставрация статуй, фресок, картин и прочих исторических деталей. В стоимость ремонта Блэнтон также включил возведение нового забора, которым обнесут Капитолий. Эксперт добавил, что итоговые затраты могут превысить указанную сумму.

Напомним, 6 января сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов и победу демократа Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков несколько человек погибли. Кроме того, двое американских полицейских после акции протеста решили свести счёты с жизнью.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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