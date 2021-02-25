Facebook, Instagram и Twitter назвали лидерами по деструктивному контенту

Популярные во всём мире социальные сети Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами антирейтинга по количеству деструктивных материалов, размещаемых для аудитории площадок. Об этом на круглом столе "Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом" сообщила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

"Противоправный контент был выявлен на всех платформах без исключения — как у иностранных, так и у российских ресурсов. Но важно отметить, что у различных платформ очень разный подход к борьбе с распространением такого контента", — сказала Мизулина.

При этом, как отметила член ОП РФ, одни платформы оперативно реагируют на жалобы пользователей и законные требования российских властей, а другие оказываются "совершенно инертными в этом направлении, но вполне активны в некой интернет-цензуре и преследовании пользователей, которые своё мнение пытаются высказать".

"Если смотреть на соотношение числа деструктивных материалов аудитории площадки, то антилидером среди социальных сетей на территории России является социальная сеть Twitter, где на один противоправный материал приходится 10 465 пользователей. Следом идёт Facebook, где один противоправный или противозаконный материал видит 12 180 пользователей. И замыкает тройку антилидеров соцсеть Instagram", — заявила Мизулина.

По словам общественницы, при составлении данного рейтинга учитывались такие параметры, как общее количество неудалённых материалов, наличие или отсутствие представительства компании на территории РФ, а также оперативность реагирования на запросы пользователей. Отдельным показателем стала политизированность, а конкретнее — количество случаев блокировки аккаунтов юзеров в связи с политической цензурой. Уточняется, что под деструктивным контентом подразумевается детская порнография; материалы, популяризирующие наркотики; публикации террористической и экстремистской направленности; а ещё — оскорбление государственных символов.

А ранее Лайф писал, что Роскомнадзор создал приложение для жалоб на запрещённый контент. Оно позволит ускорить их подачу. Бета-тестирование разработки уже началось.

Авторы