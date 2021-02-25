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Реки под колёсами авто и мокрые ботинки прохожих: дороги Москвы затопило из-за резкого потепления — видео

Синоптики предупреждают, что в ближайшую неделю столбики термометров будут держаться выше нуля.

25 февраля 2021, 15:38

Дороги Москвы затопило из-за резкого потепления. Видео © LIFE

Буквально за сутки температура в Москве повысилась чуть ли не на 20 градусов и из минусовых ушла в плюсовые значения. За день снег, который дорожные рабочие расчищали и складировали вдоль обочин после нескольких дней снегопада, начал таять, да так, что во многих районах столицы проезжая часть оказалась под водой.

Но если водителям было более-менее комфортно преодолевать водные преграды на трассах, то пешеходам пришлось гораздо сложнее. Мало того что на их пути при переходе дорог были лужи, так ещё и в некоторых местах приходилось перешагивать тающий серый снег.

Теплее на 30 градусов, но не весна: чем грозит резкий перепад температур

Теплее на 30 градусов, но не весна: чем грозит резкий перепад температур

Напомним, что, согласно прогнозу Росгидромета, практически всю ближайшую неделю (с 1 по 7 марта) столбики термометров будут держаться выше нуля, разве что в четверг, 4 марта, в Московском регионе ожидается минус два.

А ранее россиян заинтриговали прогнозом погоды на март. Синоптики отмечают, что он будет переменчивым, не исключено, что вернутся суровые морозы до минус 15 градусов. Также Лайф писал, что синоптики предупредили об опасности грядущего потепления.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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